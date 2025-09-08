Rick Davies, co-fondatore dei Supertramp, è morto

HQ

"Goodbye Stranger" potrebbe essere il titolo di una delle sue canzoni più famose, ma grazie alla sua musica Rick Davies non è mai stato un estraneo per chi l'ascoltava. Il co-fondatore dei Supertramp è morto dopo una lunga malattia, ha confermato la band lunedì. Come cantante, compositore e pianista, ha contribuito a plasmare il suono distintivo del gruppo, dalle ballate soul agli inni che hanno definito un'epoca. Nato in Inghilterra, ha formato i Supertramp all'inizio degli anni Settanta, creando una miscela di rock e pop che ha risuonato attraverso le generazioni. Anche dopo la partenza del suo collaboratore di lunga data Roger Hodgson, Davies ha mantenuto viva la band e ha cementato il suo posto nella storia della musica. Riposa in pace, Rick Davies.