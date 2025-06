Rick Moranis fa il suo ritorno nei panni di Dark Helmet in Spaceballs 2

Spaceballs è tornato, con l'ormai 98enne Mel Brooks che torna nei panni di Yogurt, oltre ad essere parte attiva della produzione come produttore. Insieme a molte delle star dell'originale, tra cui Rick Moranis, che sta tornando dopo quasi 30 anni lontano dallo schermo. Anche Bill Pullman ha firmato per riprendere Lone Star insieme ad alcune nuove aggiunte come Keke Palmer e Josh Gad.

C'è ancora molto lavoro da fare prima che la produzione possa davvero iniziare, ma puntano a un'uscita nelle sale nel 2027 e sperano di iniziare le riprese entro la fine dell'anno. Puoi dare un'occhiata al breve teaser trailer qui sotto, che prende in giro l'ossessione di Hollywood per sequel, reboot e prequel.