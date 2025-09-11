Ricky Gervais e Netflix stanno collaborando per una serie comica animata

Chiunque segua Ricky Gervais sui social media saprà che è un grande fan dei gatti e pubblica spesso foto dei suoi amati amici felini. Nell'immediato futuro, Gervais utilizzerà questa adorazione dei gatti per creare una nuova serie per Netflix, che amplierà ulteriormente la gamma di progetti animati dello streamer.

Dopo l'immenso successo di After Life, il prossimo spettacolo che Gervais consegnerà per Netflix si chiamerà Alley Cats. Non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo, ma sappiamo che sarà una serie comica animata per adulti e che sarà presentata in anteprima nel 2026.

Lo slogan di Alley Cats aggiunge: "Nove vite, zero scopate".

Abbiamo anche un primo assaggio dello show attraverso una nuova immagine che è stata condivisa, che sembra dare un'idea dei principali personaggi felini che saranno al centro della scena quando Alley Cats arriverà il prossimo anno.