Ricky Gervais nei panni di un gatto britannico selvatico? Netflix condivide il primo trailer della serie animata comica Alley Cats

Recentemente, Netflix ha promesso di distribuire il primo trailer della serie animata comica, Alley Cats, già questa settimana. È esattamente quello che è appena successo.

Il primo trailer di Alley Cats è stato pubblicato e, in questo sguardo alla serie comica, vediamo Ricky Gervais prestare la sua voce a un gatto britannico selvatico e offrire il suo stile caratteristico di umorismo e una recitazione comica. Questo si aggiunge a una serie di altre star (molte delle quali hanno lavorato con Gervais in After Life e altri lavori recenti) che hanno anche ruoli, tra cui Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy e Tony Way.

Per quanto riguarda il tema Alley Cats, è stata condivisa anche la sinossi ufficiale della serie comica: "Alley Cats è una sitcom animata per adulti creata e interpretata dal pluripremiato Ricky Gervais. La serie segue le prove e le tribolazioni di un gruppo di gatti britannici selvatici provenienti da ogni estrazione sociale, che cercano compagnia mentre riflettono sulla vita quotidiana. Dal divertente all'assurdo, la serie è piena dello stile caratteristico di cuore e del commento sociale di Gervais che il pubblico si aspetta."

In arrivo su Netflix il 7 agosto, Gervais ha anche condiviso una breve dichiarazione sul suo entusiasmo per i fan che vedano Alley Cats, con il fumetto che aggiunge: "Non credo di essere mai stato così entusiasta di un trailer. Non vedo l'ora che tutti conoscano questi gatti."

Netflix ha anche confermato che Alley Cats sarà una serie piuttosto concisa, dato che la prima stagione sarà composta da sei episodi ciascuno di 15 minuti, rendendo la prima stagione di circa 90 minuti di durata. Tutti e sei questi episodi debutteranno all'inizio di agosto, e puoi vedere il primo trailer della serie qui sotto.