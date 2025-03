Ricorda i migliori fine settimana della tua vita con LAN Party Adventures

Radunatevi intorno, cari figli, perché oggi vengo a raccontarvi una storia di tempi lontani... Alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, quando ci riunivamo con i nostri amici e i loro computer e giocavamo in modalità multiplayer locale. Come ci siamo riusciti? Beh, cacciavamo i genitori di alcuni del gruppo con un modem e internet a più di 56 kbps e ci chiudevamo in una stanza tutto il fine settimana con i nostri computer desktop. Poco sonno, tanto cibo spazzatura e tante ore di divertimento. Quelli, cari bambini, erano i "LAN Party", e ora LAN Party Adventures arriva a riconquistare quel tempo magico.

Vecchie battaglie a parte, il team di LEAP Game Studios ha colpito nel segno quando si tratta di rappresentare l'atmosfera e la vita di quei pionieri del multiplayer locale. "Il nostro obiettivo è quello di evocare ricordi cari dei LAN party della vecchia scuola e, allo stesso tempo, fornire un coinvolgente gioco misterioso che i giocatori possono risolvere insieme", afferma Gabriel Shimabuko, produttore del gioco.

LAN Party Adventures uscirà su PC su Steam entro la fine dell'anno - pronto per un viaggio di pura nostalgia? Dai un'occhiata al trailer qui sotto.