Ricordi il Barcelona Dragons ? Gordon Bellamy lo fa: "Li ho messi in Madden!"

Hai mai sentito parlare del Barcelona Dragons ? Probabilmente no, a meno che tu non sia un grande fan del football americano e della NFL Europe (prima conosciuta come World League of American Football), una lega che ha agito come una lega minore di sviluppo della National Football League tra il 1989 e il 2007. Solo una squadra spagnola si presentò in quel campionato (la maggior parte proveniva dalla Germania, più una dall'Inghilterra, un'altra dalla Scozia e un'altra dall'Olanda), i Barcelona Dragons, che giocarono all'Estadi Olímpic de Montjuic.

Il club è stato fondato nel 1991 ma è durato solo 12 anni, e con la leggenda della NFL Jack Bicknell come allenatore hanno avuto un discreto successo, vincendo un "World Bowl" nel 1997 e raggiungendo altri quattro. Per un breve periodo è stato di proprietà dell'FC Barcelona con il nome di FC Barcelona Dragons, ma la mancanza di supporto da parte dei tifosi ha fatto sì che la squadra abbia avuto difficoltà finanziarie e sia scomparsa nel 2003.

Ma una persona che se li ricorda è Gordon Bellamy, veterano di EA Sports che di recente ha chiacchierato con il nostro David Caballero al San Diego Comic Con Málaga. Mentre parlava di come ha contribuito a plasmare i videogiochi Madden (e della loro influenza in FIFA/EA Sports FC), ci ha detto con entusiasmo che è stata la prima persona a inserire la squadra nei giochi Madden.

"Mi sono appena ricordata di una cosa, e sono in Spagna per la prima volta. Sono stato anche la prima persona a mettere il Barcelona Dragons in Madden", ha detto ridendo, davanti alla visibile confusione del pubblico. Ero io. Amavo il calcio europeo".

Puoi guardare il momento salutare alla fine dell'intervista qui sotto.