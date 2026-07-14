Ride or Die: Stagione 1

C'è una certa formula che le serie e i film di Prime Video tendono a offrire che li rende un po' dimenticabili. Di solito parliamo di progetti d'azione-avventura in cui un eroe elegante e raffinato viene abbinato a un partner più goffo, prima di mandare la coppia in un viaggio lungo e spesso viaggiatore per il mondo, dove superano le probabilità e sconfiggono ogni sorta di cattivi lungo la strada. Ancora una volta, stiamo parlando di una formula piuttosto atipica in questo senso ed è con questo in mente che il mio primo sguardo a Ride or Die attraverso il trailer mi ha convinto abbastanza che sarebbe stato un altro racconto d'azione-avventura davvero perdibile.

Non aiuta il fatto che stiamo parlando di una storia d'azione-avventura con come protagonista Hannah Waddingham e Octavia Spencer, due attrici non particolarmente note per la loro abilità nell'azione. Sembrava che fosse un po' un disastro in attesa di accadere, quindi potete immaginare la mia sorpresa dopo aver visto la prima stagione e scoprire che Ride or Die è davvero una avventura d'azione molto piacevole.

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La premessa ruota fondamentalmente attorno a due migliori amiche donne di mezza età le cui vite vengono sconvolte quando una scopre che l'altra è in realtà un'assassina internazionale e lo è da tutto il tempo in cui si conoscono. Le cose peggiorano quando i due si ritrovano presto coinvolti in un complotta complesso e tortuoso che coinvolge gangster dell'Europa dell'Est, Interpol, ex assassini, riciclatori di denaro e la politica britannica. Sì, qui succede parecchio così.

Merito alla creatrice Tessa Coates perché la trama è in realtà piuttosto coerente e ben intrecciata. Non sembra che ci sia un gran gonfiore o fili inutili, ci sono solo personaggi che aggiungono qualcosa di prezioso al tutto, ci sono frequenti colpi di scena e tradimenti, e alla fine ciò che è stato scolpito qui è una buona base su cui costruire un 'universo' più ampio, se vogliamo. Certo, stiamo parlando di un universo molto familiare, quel tipo di mondo d'azione spionistica che sembra quasi un'estensione dell'era Pierce Brosnan di James Bond, dove intelligence, spionaggio e assassini erano più appariscenti, eccentrici e carismatici rispetto, per esempio, all'era di Daniel Craig, che è più cruda e seria. Forse è troppo simile in alcuni punti alle idee esistenti, ma non sminuirò il fatto che funzioni fondamentalmente e favorisca la televisione divertente.

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L'unico aspetto che direi che manca di più a Ride or Die è nelle scene d'azione e nelle scene di combattimento. Non sono ancora convinto né da Waddingham né da Spencer come eroine d'azione, anzi, non credo che nessuna delle due sia particolarmente brava in questo genere di intrattenimento. Ma quando le cose rallentano e le emozioni ribolliscono a ribollere, la coppia prospera e ha una grande comprensione e connessione, dando vita a un'amicizia piuttosto convincente. È solo se riesci a sopportare le scene di combattimento un po' rigide, le acrobazie e gli inseguimenti in auto tra una situazione e l'altra.

Oltre a questo, il resto del cast di supporto si dimostra piuttosto efficace, con Ed Skrein che brilla nei panni di un delinquente un po' tonto, Bill Nighy che spicca come direttore dell'intelligence controllante e Slyvia Hoeks che fa la migliore imitazione di una villain caricaturale di Bond. Quest'ultima in particolare può risultare un po' imbarazzante e esagerata in certi punti, ma si dimostra anche una cattiva competente e adatta che imparerai a odiare ma allo stesso tempo vorrai sapere di più sulle sue vere motivazioni.

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Ma tutto sommato, Ride or Die si distingue come un'altra serie d'azione di Prime Video dove un buon cast principale e interpretazioni generalmente decenti si combinano con un ampio budget per rendere la visione divertente. È un po' dimenticabile e finirà nella mega libreria di contenuti originali creati da Prime Video, ma è abbastanza piacevole da rendere gli otto episodi abbastanza appaganti da guardare. È, semplicemente, una serie televisiva discreta.