Ridley Scott conferma di essere in procinto di realizzare Il Gladiatore 3 in questo momento

Ridley Scott potrebbe aver aspettato 20 anni per avere un altro film de Il Gladiatore, ma sembra che non aspetterà così a lungo per il threequel. Scott ha già confermato di essere in procinto di creare il prossimo passo nella storia del Gladiatore.

In un'intervista con The Guardian, Scott ha risposto alle domande che gli sono state rivolte dai membri delle comunità online. Gli è stato chiesto della possibilità di un altro film de Il Gladiatore e di un altro film prequel di Alien.

"Il Gladiatore è in lavorazione in questo momento. Un altro prequel di Alien - sì, se mi viene un'idea, di sicuro", ha detto Scott.

Non siamo sicuri di quanto tempo impiegherà il "processo" per Il Gladiatore, ma sembra che Scott non abbia alcun interesse a lasciare il franchise dove si trova. Anche se il secondo film de Il Gladiatore potrebbe non essere stato il grande successo del primo, Scott sembra ottenere qualsiasi progetto voglia da Hollywood in questo momento, e non possiamo immaginare che rifiuteranno l'87enne in tempi brevi.