Ridley Scott critica il cinema moderno: "Stiamo annegando nella mediocrità"

Il leggendario regista è stanco del cinema moderno e crede che Hollywood sia attualmente in crisi. Ridley Scott lo ha detto durante una recente apparizione al British Film Institute di Londra, criticando apertamente il panorama cinematografico di oggi, che secondo lui sta "letteralmente annegando nella mediocrità".

"Beh, in questo momento sto trovando la mediocrità, stiamo annegando nella mediocrità. La quantità di film che vengono realizzati oggi, letteralmente a livello globale, milioni. Non ce ne sono migliaia, ce ne sono milioni, e la maggior parte è".

Scott ha sostenuto che di tutti i film prodotti oggi, sia per le sale che per le piattaforme di streaming, solo una piccola parte raggiunge un livello di qualità decente. Forse circa il dieci per cento, ha detto, sono "abbastanza buoni", mentre solo il cinque per cento circa si distingue davvero.



Ha criticato in particolare la dipendenza dell'industria moderna dagli effetti digitali per mascherare sceneggiature deboli e rattoppare i difetti della narrazione.

"L'80-60%, eh, il 40% è il resto, e il 25% di quel 40 non è male, e il 10% è abbastanza buono, e il 5% più ricco è fantastico. Non sono sicuro della parte di ciò che ho appena detto, ma negli anni '40, quando furono realizzati forse 300 film, il 70% di essi erano simili, per esempio. Penso che molti film oggi siano salvati e resi più costosi dagli effetti digitali, perché quello che non hanno è una grande cosa sulla carta. Mettilo su carta".

Scott ha ammesso di essersi così stancato dei film moderni che ha iniziato a rivisitare il proprio lavoro, non per nostalgia, ma semplicemente perché lo fa sentire meglio in mezzo a quella che vede come un'ondata di mediocrità.

"Ho iniziato a guardare i miei film... E in realtà, sono piuttosto buoni! E inoltre, non invecchiano".

Ha citato Black Hawk Down come esempio e ha espresso stupore per come sia riuscito a realizzare un film del genere. Tuttavia, Scott ha lasciato un briciolo di ottimismo, osservando che mentre il panorama attuale sembra cupo, alcune gemme appariranno sempre, anche se rimangono eccezioni piuttosto che la regola.