Ridley Scott ha rifiutato l'offerta di dirigere Terminator 3 (e un assegno di 20 milioni di dollari)

Ridley Scott ha (nonostante alcune produzioni chiaramente più deboli come The Last Duel, House of Gucci, Il Gladiatore 2, Napoleone, Alien Covenant) come tutti sappiamo ha diretto un mucchio dei film più notevoli di tutti i tempi. Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, Black Rain e Thelma & Louise non è ovviamente un brutto curriculum, e nonostante abbia compiuto 87 anni (!) non ha intenzione di ritirarsi. Durante i suoi molti anni come uno dei più grandi del mondo del cinema, ha rifiutato un sacco di progetti e uno di questi era apparentemente Terminator 3. Uno dei sequel più vituperati di tutti i tempi. In una recente intervista con The Guardian ha detto che non può essere comprato per soldi perché ha rifiutato 20 milioni di dollari per dirigere T3.

"Sono orgoglioso di questo. Ho rifiutato una commissione di 20 milioni di dollari. Vedi, non posso essere comprato, amico... Qualcuno ha detto: 'Chiedi cosa prende Arnie'. Ho pensato: 'Lo proverò'. Ho detto: 'Voglio quello che ottiene Arnie'. Quando hanno detto di sì, ho pensato: fottimi".

Pensi che Scott avrebbe potuto salvare Terminator 3?