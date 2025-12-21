Rift Riff adotta un approccio unico quando si tratta di difficoltà tower defense

HQ

Recentemente su DevGAMM, abbiamo avuto l'opportunità di dare un'occhiata a Rift Riff, un gioco di tower defence fantasy pixelato in cui combatti orde di mostri usando il succo con cui costruisci le tue torri. In un'epoca in cui il gaming può cercare di dimostrare il proprio valore essendo molto difficile, gli sviluppatori hanno deciso di adottare un approccio diverso con Rift Riff.

Parlando con David Caballero di Gamereactor durante l'evento, lo sviluppatore Franz Lazert ha spiegato l'approccio unico che Rift Riff ha alla difficoltà. "Una delle nostre principali affermazioni è che sia un gioco molto indulgente," ha detto. "Per esempio, quando costruisci torri, ovviamente costano succo, ma puoi rimborsarle al rimborso completo."

"Quindi se mai trovi una strategia che non sembra funzionare, puoi rimborsare tutto e poi riprovare e sperimentare in modo molto indulgente," Lazert continuò. "E poi, quando muori, non devi ricominciare tutto il livello. Devi solo ricominciare ogni singola ondata... Alcuni di questi livelli durano sei o sette ondate, così non devi rifare tutto da capo."

Se volete saperne di più su Rift Riff, date un'occhiata alla nostra intervista completa sul gioco qui sotto: