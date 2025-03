HQ

Se stai pensando di iniziare lo streaming, la creazione di contenuti o semplicemente vuoi migliorare l'audio di gioco quando chatti, può essere difficile trovare un microfono che non comprometta l'audio o che non ti faccia prendere in considerazione la vendita di un rene. Nacon spera di colmare il divario tra convenienza e qualità audio con il suo nuovo RIG M2 Streamstar.

Come probabilmente puoi intuire dal nome, questo microfono è progettato principalmente per lo streaming e la creazione di contenuti, oltre ad essere un modo per parlare con gli amici tramite chat vocale. Vanta il Bluetooth integrato, che ti consente di connetterti direttamente allo Streamstar con un paio di cuffie o auricolari wireless al microfono, dandoti accesso all'audio a bassa latenza senza ritardi. Se sei della vecchia scuola o semplicemente non ti piace giocare con la connettività wireless, c'è anche un jack da 3,5 mm. Per noi, l'audio Bluetooth ha funzionato a meraviglia e, anche se potresti averlo visto su altri microfoni, questa è la prima occasione in cui è stato incluso con un microfono che si collega tramite una USB standard.

Sul piccolo design rettangolare dell'M2 Streamstar, hai la porta di cui sopra per il tuo jack da 3,5 mm, oltre a una porta USB di tipo C. Nella confezione è incluso un cavo da USB-A a USB-C, ma funziona anche da USB-C a USB-C, che è quello che abbiamo usato dopo aver trovato un cavo di riserva in giro. Hai anche un semplice controller del volume per la riproduzione e il microfono stesso. A parte questo, non c'è molto con cui giocherellare, cosa che alcuni audiofili potrebbero trovare un po' perplessa, ma gioca a favore del concetto di Streamstar, che è solo quello di configurarlo e creare con il minor fastidio possibile.

Essendo una persona che non vanta la stessa conoscenza di tutto ciò che riguarda l'audio degli altri membri del team di Gamereactor, sono rimasto molto colpito dall'immediatezza dello Streamstar. Non c'è un'app connessa, non sono necessari driver. Lo colleghi e funziona. Non è da meno nemmeno per quanto riguarda l'audio, con una frequenza di campionamento di 192 kHz, un condensatore da 16 mm e una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Promette una qualità di livello professionale per i contenuti online e posso dire che la qualità dell'audio è all'altezza dei microfoni che sono più costosi con un buon margine.

A $ 129,99 RRP, l'M2 Streamstar non è certamente il microfono più economico che puoi ottenere là fuori, ma per le sue prestazioni e funzionalità, è un affare solido rispetto a microfoni simili. La linea RIG mi ha già impressionato con le cuffie 600 Pro HS, e lo ha fatto di nuovo qui. Qualcosa di particolarmente bello dell'M2 Streamstar è la portabilità nel suo design. Tanto facile da smontare quanto da configurare, è un microfono più piccolo che ci si potrebbe aspettare, ma che consente di portarlo in viaggio più facilmente, solo se si è creatori di contenuti che potrebbero aver bisogno di filmare altrove. Anche se non lo stai impacchettando da nessuna parte, è abbastanza piccolo da non intralciare la tua scrivania e non sembrerà scomodo o goffo nella tua configurazione.

Si tratta di un design elegante e unico che viene fornito anche con un filtro pop integrato, una striscia magnetica di cui puoi ordinare la tua versione per promuovere il tuo canale o la tua pagina e un supporto. Tuttavia, vale la pena notare che si consiglia di non lasciare lo Streamstar sul suo supporto sulla scrivania, soprattutto se si è inclini a colpirlo o urtarlo, e nei nostri test è stato chiaro che l'audio può essere facilmente interrotto da tale interruzione. È un po' deludente il fatto che, per la migliore esperienza audio, si consiglia di acquistare qualcosa non incluso con il prodotto, ma supponiamo che i costi debbano essere risparmiati da qualche parte per consegnare questo microfono.

Altrimenti, è difficile battere l'M2 Streamstar per quello che è. Un eccellente microfono entry-level per streamer e creatori di contenuti di ogni tipo, che fa quello che dice sulla confezione e funzionerà non appena avrai saltato l'ostacolo del montaggio alto un centimetro. La qualità audio è molto buona, anche se a volte il volume di registrazione sembrava un po' basso, ma è stato facilmente risolto armeggiando con i controlli sul microfono. Nel complesso, se stai cercando di immergerti nella creazione di contenuti e non vuoi avere il fastidio di configurare un microfono o monitorare l'audio lento, l'M2 Streamstar è un'opzione solida.