RIG R5 Lancia PRO HS

Ho recensito un bel po' di prodotti RIG ora, dai microfoni alle cuffie e altre periferiche e accessori. In gran parte, i prodotti si vendono con grandi ambizioni e prezzi bassi, e lo stesso vale per la loro ultima innovazione, il RIG R5 Spear PRO HS. Queste cuffie, progettate principalmente per le console PlayStation (come ci avvisa il tag HS), cercano di elevare il gioco audio di RIG a uno standard completamente nuovo.

Grazie ai driver in grafene da 40 mm, il RIG R5 Spear PRO HS è ottimizzato per l'audio 3D. RIG sa che i giochi moderni, in particolare quelli competitivi, possono essere determinati dal suono tanto quanto dalle immagini. Passi, ricariche, il leggero tintinnio di un perno di granata che viene tirato. Sono tutti fondamentali per chi vuole migliorare le proprie prestazioni o addirittura fare carriera nel campo dei giochi, e RIG mira ad aiutarti a sentirli con queste nuove cuffie. Ottimizzato per l'audio 3D, va oltre la semplice evidenziazione dei passi e vuole davvero aggiungere un altro livello all'immersione audio che sperimenti durante il gioco.

Si tratta di un'impresa piuttosto audace, soprattutto quando RIG punta ancora a mantenere il suo prezzo al prezzo di £ 69,99 / $ 69,99. A quel prezzo, non è certamente l'auricolare più economico che puoi acquistare, ma ti aspetteresti che cuffie molto più costose puntino a una qualità audio così elevata.

Ed è questo che RIG offre con queste cuffie R5 Spear PRO HS. Sembra davvero ottimizzato per portare l'audio a un altro livello e offre un audio fluido che sfida persino il mio SteelSeries Arctis Nova 5 più costoso. Al momento non gioco spesso agli sparatutto, ma con i giochi a cui ho giocato mentre mettevo alla prova queste cuffie, ho notato un'esperienza audio molto, molto forte rispetto a quella che di solito mi aspetterei in questa fascia di prezzo. Ogni colpo di pistola, ogni clic di un'arma che doveva essere ricaricata, ogni chiamata e notifica sulla mappa era chiara al mio orecchio. Giocando a Deadlock, l'ultimo sparatutto di eroi MOBA di Valve, quei tasti audio sono incredibilmente importanti e sono lieto di dire che l'attenzione di RIG sulle prestazioni audio ha dato i suoi frutti nel fornirli tutti.

L'audio è di qualità superiore, come ci si aspetterebbe di sentire da un auricolare di dieci, venti, trenta o addirittura quaranta chili in più. Anche la sensazione dell'auricolare riflette l'audio premium. L'aspetto generale del design è piuttosto semplice, ma ho spesso criticato RIG per le cuffie senza peso e dalla sensazione economica e non posso dire lo stesso per quest'ultimo modello. L'esterno magnetico e personalizzabile della tazza con chiusura a scatto aiuta ad aggiungere un bel po' di peso al modello e, sebbene rimanga un kit in plastica, noterai un aumento significativo della robustezza del RIG R5 Spear PRO HS rispetto ad altri modelli del produttore. Una vera vittoria qui, quando sembrava essere un problema persistente con i prodotti RIG per così tanto tempo.

L'auricolare è anche comodo da indossare, anche sulla mia testa di grandi dimensioni. Le coppe sono morbide anche se un po' strette all'orecchio, ma non si sono sentite come se si stringessero nemmeno durante i lunghi segmenti di gioco. La mia unica vera critica dal punto di vista del design è il livello di funzionalità di base dell'auricolare. I costi hanno dovuto essere tagliati da qualche parte, ma mentre la personalizzazione del RIG R5 Spear PRO HS lo fa sembrare più premium, il fatto che sia cablato con solo una connessione jack da 3,5 mm mostra dove entra in gioco il budget. Il fatto che non abbiamo una connessione USB ha senso, considerando che questo è progettato principalmente per essere inserito in un controller PS5 o PS4, ma vale la pena sottolineare che non dovresti semplicemente inserire il RIG R5 Spear PRO HS nel jack delle cuffie del tuo PC. L'audio, almeno nella mia esperienza, era davvero distorto e niente a che vedere con la qualità che ho ottenuto quando ho collegato l'auricolare alla porta da 3,5 mm di un controller che avevo collegato al mio PC. Soluzioni alternative, immagino.

Il microfono per il RIG R5 Spear PRO HS è abbastanza buono. Il microfono di livello broadcast offre un suono chiaro e naturale, con un'enfasi sull'elemento naturale. Posizionato vicino alla tua bocca, non sorprenderti se raccoglie la maggior parte dei tuoi respiri, schiocca le labbra e tutto il resto che un microfono separato probabilmente ignorerà. La qualità è innegabile, però, proprio come lo è con l'uscita audio, se si guarda a ciò che si ottiene per il prezzo.

Se stai cercando un auricolare entusiasmante con tonnellate di funzioni e flash, non lo troverai qui, ma se vuoi ciò che conta in un auricolare come un'ottima uscita audio, una sensazione confortevole e un peso premium, allora lo troverai con il RIG R5 Spear PRO HS. L'ultimo di RIG è un salto nella giusta direzione e se stai cercando di fare un grande passo avanti nel tuo audio senza spendere una fortuna, questa è una delle tue migliori opzioni.