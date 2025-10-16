Gamereactor

Rimac ha fatto un'offerta per la partecipazione di Porsche in Bugatti

Sono passati poco più di quattro anni da quando il produttore croato di auto elettriche e produttore di batterie Rimac Group ha acquistato il 55% di Bugatti, di proprietà di VAG, e ha deciso di rendere il nuovo modello Bugatti un'auto ibrida con un quadro strumenti analogico e un motore V16 sviluppato da Cosworth con una cilindrata di oltre dieci litri. Tuttavia, il fondatore di Rimac, Mate Rimac, è già stanco della burocrazia tedesca che si è creata con il dover rispondere a un consiglio di amministrazione pieno zeppo di dirigenti Porsche e quindi ora intende acquistare il 45% che Porsche possiede. Considerando che i produttori della mitica 911 stanno andando davvero male in questo momento e considerando che Rimac sta andando come un treno, un affare non sembra certo impossibile da ottenere. Questo tramite Motor1 (tramite Bloomberg).

Mate Rimac:
"Voglio solo essere in grado di prendere decisioni a lungo termine, di fare investimenti a lungo termine e di fare le cose in un modo diverso, senza dover spiegare a 50 persone".

Grazie ai brevetti delle batterie Mates, Rimac sta facendo un sacco di soldi.
Il prossimo Bugatti Tourbillon ha un motore V16.
