Rimpiangendo Toccherai le corde del tuo cuore questo ottobre

Le opere scritte di Colleen Hoover sono diventate alcune delle proprietà più calde di Hollywood, poiché l'autrice ha già visto un paio dei suoi libri adattati in film, con piani per ancora di più. Dopo Naughty Books e il diffamato It Ends With Us dell'anno scorso, il prossimo sarà Regretting You, una storia romantica che segue una famiglia che sta affrontando sfide dopo che un tragico incidente ha portato alla luce un brutale tradimento familiare e un segreto.

Questo adattamento del libro sarà diretto da The Fault in Our Stars ' Josh Boone, che ha scelto Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald per guidare il cast.

Secondo la sinossi ufficiale, ci viene detto: "Regretting You presenta al pubblico Morgan Grant (Allison Williams) e sua figlia Clara (Mckenna Grace) mentre esplorano ciò che è rimasto dopo che un devastante incidente rivela un tradimento scioccante e li costringe a confrontarsi con i segreti di famiglia, ridefinire l'amore e riscoprirsi l'un l'altro. REGRETTING YOU è una storia di crescita, resilienza e scoperta di sé all'indomani della tragedia, interpretata anche da Dave Franco e Mason Thames con Scott Eastwood e Willa Fitzgerald.

La data della premiere è fissata per il 24 ottobre 2025 e puoi vedere il primo trailer del film qui sotto.