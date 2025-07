Rinascita o ultimo chiodo nella bara? Lo spettacolo incompiuto vede finalmente la luce del giorno

Ogni settimana, se non tutti i giorni, si perdono le partite. Non stiamo parlando di giochi live service che muoiono insieme ai loro server (questa è tutta un'altra storia) o di giochi per dispositivi mobili che smettono di funzionare a causa degli aggiornamenti del firmware per Android e iOS. No, gran parte delle partite perse non arriva mai nelle mani dei giocatori. O perché gli sviluppatori non riescono a trovare un editore, perché sono a corto di soldi o semplicemente perché perdono fiducia nel progetto.

Se sei fortunato, una versione incompiuta di un gioco perduto potrebbe essere trovata su un vecchio disco rigido o caricata in uno dei tanti angoli di Internet. Un buon esempio è Warcraft Adventures: Lord of the Clans, un gioco d'avventura punta e clicca cancellato della metà degli anni '90 che è apparso improvvisamente in una versione giocabile e quasi finita nel 2016. Troppo spesso, però, il massimo che si può sperare da progetti incompiuti non è altro che qualche screenshot e, se si è davvero fortunati, qualche clip sgranata. Fortunatamente, ci sono delle eccezioni.

Il mese scorso, Half Past Yellow, con sede a Copenaghen, ha rilasciato Spectacle: Worlds Unseen gratuitamente il Steam. Il titolo ha un doppio significato. Innanzitutto, il gioco consiste nel manipolare la tua vista per vedere nuovi percorsi attraverso camere piene di enigmi. Allo stesso tempo, la versione rappresenta letteralmente alcuni mondi di gioco che sono stati effettivamente persi.

Come lo sviluppatore ha precedentemente rivelato a Gamereactor, Spectacle è stato posticipato a tempo indeterminato un anno fa perché non riuscivano a trovare uno sviluppatore che potesse davvero vedere il potenziale commerciale del progetto. Tuttavia, tutto il duro lavoro non è andato sprecato. Gran parte del design e dell'universo folle rivive nel loro ultimo gioco, Tempest Tower.

Annuncio pubblicitario:

Ma questo non è bastato a Half Past Yellow, che a giugno ha scelto di rilasciare il gioco incompiuto il Steam. "Non riuscivamo a vedere alcun motivo per cui il gioco dovesse semplicemente sedersi e marcire su un disco rigido polveroso. Abbiamo realizzato molti piccoli giochi, jam game e prototipi che non vedranno mai la luce del giorno. Ma Spectacle era diverso. Avevamo già una pagina Steam e una fetta verticale funzionante del gioco, che avevamo inviato a vari editori. Il costo di pubblicazione era molto basso, quindi non aveva senso non farlo", afferma Max Wrigthon, co-fondatore di Half Past Yellow.

Non solo il gioco è gratuito, ma gli sviluppatori sono anche così gentili da avvertire che diversi elementi del gioco non sono mai stati completamente completati.

Nel 2024, ci siamo cimentati con Spectacle per Nordic Game e abbiamo scelto di metterlo in evidenza come uno dei momenti salienti della conferenza. Tuttavia, Spectacle: Unseen Worlds contiene molto di più di ciò che era disponibile nella demo all'epoca, spiega Wrigthon.

"La versione demo di Spectacle aveva un'area di allenamento leggermente diversa, quindi ci sono dei cambiamenti, ma la differenza più grande è che c'è semplicemente "più gioco". Spectacle doveva consistere in una zona di allenamento più quattro mondi. Worlds Unseen include la parte di allenamento più il 90% dell'altro mondo. In realtà avevamo costruito gran parte del primo mondo (40%), ma mancavano alcune scene importanti che avrebbero dovuto preparare il tutto, e ci sarebbe voluto troppo tempo per sistemarlo per un lancio gratuito".

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, giocare a un gioco incompiuto non è necessariamente qualcosa che si nota. Spectacle si svolge in una dimensione folle, un po' disarticolata, dove i livelli fluttuano in un vuoto rosa. In altre parole, l'estetica del gioco ha già un aspetto leggermente caotico che nasconde gli spigoli vivi e gli elementi incompiuti. E fortunatamente, la parte più importante del gioco, i divertenti puzzle, sono finiti e accuratamente testati.

Il testo fluttuante indica che i livelli hanno ancora bisogno di una rifinitura finale. Tuttavia, questo non cambia il fatto che i puzzle sono ancora divertenti e stimolanti.

Nella sezione di formazione di Spectacle, impari l'importanza di vedere le cose da diverse angolazioni e con occhi nuovi. Sbattendo le palpebre con gli occhi destro e sinistro, i cosiddetti oggetti quantistici si congelano in diversi modi, che puoi utilizzare per superare ostacoli apparentemente insormontabili. Puoi anche chiudere brevemente entrambi gli occhi (premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti del mouse), il che può attivare occhi fluttuanti che aprono le porte e sollevano le piattaforme. Diventa davvero divertente quando si accede agli occhiali che consentono di vedere i messaggi nascosti o di cambiare la prospettiva della telecamera.

La nuova area in Worlds Unseen introduce un nuovo paio di occhiali, tra le altre cose, ma fornisce anche più spazio e approfondisce le meccaniche esistenti. In uno dei primi puzzle, ad esempio, devi "connetterti" con l'occhio di una statua e controllare il tuo personaggio in terza persona, attivando e disattivando alternativamente i "contatti visivi". Ci vuole un po' di tempo per abituarsi alle molte prospettive, ma una volta capito come passare da una all'altra, diventa chiaro che lo sviluppatore ha creato dei puzzle davvero ben progettati.

Spectacle: Worlds Unseen è un'esperienza agrodolce. Il gameplay è solido e l'universo divertente non smette mai di affascinare. Ma anche se il gioco è probabilmente tre o quattro volte più lungo della demo, ti senti comunque come se fosse finito in un lampo. È fantastico che non rimaniamo a mani vuote. Ma avrebbe potuto essere molto di più.

Diversi elementi di Spectacle rivivono nell'attuale progetto dello sviluppatore, Tempest Tower. Questo include questi piccoli ragazzi qui.

Il lancio di Worlds Unseen ha suscitato un po' di speranza che Half Past Yellow un giorno completerà il progetto? Bene, Wrigthon è pronto con un estintore. Unseen Worlds è un saluto d'addio; una degna sepoltura del progetto, piuttosto che una rinascita.

"Quando abbiamo ufficialmente abbandonato Spectacle, eravamo sicuri al 99% che non saremmo tornati al progetto. Era abbastanza chiaro che non potevamo ottenere l'interesse dell'editore che avevamo sperato, e stavamo già sviluppando Tempest Tower, poiché era un gioco più adatto per noi da autopubblicare. Penso che questo lancio rimuova l'ultimo 1% di possibilità che torneremo a Spectacle. È stato bello vedere i giocatori interagire con il gioco e fornire feedback, ma ora la porta è completamente chiusa".

La prossima grande pietra miliare per Half Past Yellow è la versione 1.0 dell'esclusivo gioco di difesa della torre Tempest Tower, che lascerà l'accesso anticipato il 19 agosto. Quest'estate vedrà non solo uno, ma due punti fermi per l'universo trippy, frammentato e affascinante che gli sviluppatori hanno lanciato con Spectacle. E poi è il momento di andare avanti.

"In relazione ad altri progetti ambientati in questo mondo, mai dire mai. Ma non rivisiteremo il mondo di Spectacle e Tempest Towers nel nostro prossimo progetto", conclude Wrigthon.