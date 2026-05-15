Ring ring, è il Call of the Elder Gods del GR Live di oggi

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La maggior parte di noi oggi controlla numeri sconosciuti, ma immaginate se rispondessi al telefono e dall'altra parte della linea fosse un horror lovecraftiano? Il tuo cervello probabilmente si ridutterebbe in pochi secondi. Per fortuna, quegli esseri cosmici sono saldamente tenuti nel regno della finzione, e il gioco d'avventura con enigmi Call of the Elder Gods non riguarda nemmeno le telefonate con Cthulhu.

Invece, si tratta di viaggiare negli angoli più remoti della Terra, alla ricerca dei segreti dietro esseri antichi e terrificantemente potenti. Un seguito del successo acclamato dalla critica del 2020 Call of the Sea, Call of the Elder Gods ha nuovamente impressionato la critica, e abbiamo elogiato il suo mondo più ampio e i design degli enigmi migliorati nella nostra recensione completa.

E, se volete vederci bloccati su qualche puzzle lovecraftiano, venite a unirvi al nostro flusso di Call of the Elder Gods. Inizieremo all'orario abituale delle 16:00 BST/17:00 CEST, e potete trovarci sulla Homepage di GR Live, oltre che sui nostri canali YouTube, Twitch e Facebook.