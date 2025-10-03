Riot Games annuncia il programma della VCT Partner Series per la prossima offseason

HQ

La stagione Valorant Champions Tour per il 2025 si conclude questo fine settimana quando viene incoronato un campione, tra le restanti quattro squadre. Potresti temere che con questo stando così le cose, ci sarà un'assenza di Valorant azione fino all'inizio della stagione 2026 nel nuovo anno, ma la buona notizia è che non sarà affatto così.

Dopo VCT Partner Series dell'anno scorso, la prossima offseason supporterà anche una serie di tornei standalone più piccoli. Il primo si terrà a novembre e in totale sono previsti cinque eventi.

Per cominciare, possiamo guardare avanti al TEN 2025 Valorant Global Invitational, che si svolgerà tra l'8 e il 9 novembre ad Asan, in Corea, e vedrà le quattro migliori squadre di tutto il mondo presenti (due da VCT Pacific, uno da VCT China e uno da VCT Americas o EMEA ).

Dopodiché, il Red Bull Home Ground World Final si svolgerà tra il 13 e il 16 novembre a Manhattan, New York City, questo riunirà le "migliori squadre del mondo".

L'evento finale di novembre si svolge tra il 22 e il 23 ed è il Ludwig x Tarik Invitational, che "fonde competizione e formati sperimentali, riunendo i migliori professionisti per stabilire il diritto di vantarsi tra i migliori giocatori d'America".

Guardando a dicembre, il SOOP Valorant League Pacific si conclude tra il 13 e il 14, con questo considerato il "principale evento VCT Partner Series nella regione APAC".

Inoltre, tra il 12 e il 14 dicembre, si terrà anche il Americas Spotlight Series per riunire un gruppo di giocatori VCT e Game Changers per un evento LAN di tre giorni con $ 25.000 in palio.

Inutile dire che il 2025 si concluderà con il botto sul fronte Valorant.