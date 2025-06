Riot Games annuncia la divisione ufficiale Game Changers solo femminile per League of Legends

HQ

Da qualche anno, le donne hanno a disposizione uno spazio dedicato e inclusivo per competere in competizioni Valorant tutte come parte della divisione Game Changers della Valorant Champions Tour. Questa iniziativa è cresciuta costantemente ed è diventata sempre più popolare, motivo per cui è quasi sorprendente che ci sia voluto cosìRiot Games tanto tempo per offrire un'alternativa League of Legends.

Ma ora questo è finalmente pronto ad arrivare poiché il League of Legends Game Changers (LGC) è stato annunciato con l'intenzione che il primo passo sarà il torneo LGC Rising ad agosto, che vedrà le migliori squadre competere online e poi di persona in una grande finale dal vivo presentata al Paris Games Week a ottobre.

Riot osserva che mentre LGC sarà il principale torneo femminile di LoL, almeno nella regione EMEA, intende lavorare con eventi di terze parti e la comunità per "vederlo crescere organicamente e, soprattutto, godersi il viaggio con tutti voi".

Come da LGC Rising, sarà un evento compatto perché è anche il torneo inaugurale, e questo significa che dovremmo aspettarci solo una manciata di squadre da selezionare e invitare. Infatti, tre "in particolare quelli affiliati alle organizzazioni LEC" saranno invitati, altri tre guadagneranno posti a seconda delle prestazioni al Equal Esports Cup in Germania, e poi le altre due squadre saranno selezionate da una qualificazione aperta ad agosto. Le squadre partecipanti saranno poi divise in due gironi in cui le ultime due squadre di ogni gruppo verranno eliminate durante la fase a gironi, con le restanti sei squadre che avanzeranno ai playoff. Il programma è il seguente:



Qualificazioni aperte: agosto (data da confermare)



Fase a gironi: 13-14, 20-21, 27-29 settembre



Playoff: 10-12 e 14-15 ottobre



Grand Final: 30 ottobre, dal vivo sul palco della Paris Games Week



Per quanto riguarda chi può competere in LGC Rising, Riot spiega che è "aperto a tutti gli individui che si identificano come donne".