Riot Games annuncia un circuito di eSport più strutturato Teamfight Tactics

Riot Games ha annunciato un importante cambiamento nel mondo del competitivo Teamfight Tactics. Dopo anni in cui la scena ha una struttura e un formato liberi, a partire da Set 15, la scena avrà una configurazione più sicura, in cui i migliori giocatori non devono macinare una quantità estrema per continuare a competere per il Tactician's Crown.

Questa modifica riguarda direttamente i migliori giocatori del mondo ed è mirata al livello più alto (Livello 1) per gli eSport. L'idea è che dopo ogni torneo e set, i migliori 32 giocatori del mondo saranno isolati e si sfideranno in un nuovo "circuito di tornei high stakes" che include un montepremi e un percorso più diretto verso il trofeo Tactician's Crown.

Il gruppo verrà aggiornato alla fine di ogni set con un torneo in cui questi 32 giocatori affronteranno i migliori da Ranked, Trials e Cups per determinare quali 32 giocatori dovrebbero rimanere o ottenere un posto nella prossima era del circuito.

Secondo il funzionamento delle qualificazioni, in ogni set, i migliori 28 giocatori del torneo pan-regionale Golden Spatula si qualificheranno per il nuovo circuito, con i restanti quattro slot designati agli invitati da Riot stesso, anche se ciò avverrà solo per la prossima corsa Set 15 e potrebbe non continuare su tutta la linea.

Per quanto riguarda ciò che Riot spera di ottenere con questo rinnovamento, afferma: "Ci aspettiamo che questa evoluzione dell'ecosistema regionale porti ancora più entusiasmo per i fan, promuova un ambiente più sano e gratificante per i professionisti e sembri un naturale passo avanti mentre la scena continua a crescere".

Pensa che questo sarà vantaggioso per il futuro del competitivo TFT?