Riot Games coinvolge Movember come partner per la salute mentale EMEA di LEC e VCT

Poiché le campagne del 2026 sono appena iniziate o stanno per iniziare per Riot Games ' due principali circuiti esport in League of Legends e Valorant, abbiamo visto il grande publisher fare ogni sorta di accordo e annunci su nuovi e nuovi partner di ritorno.

Questo è di nuovo il caso oggi, poiché è appena stato confermato che sia il LEC che il VCT EMEA saranno supportati da Movember, che diventerà il partner ufficiale per la salute mentale di entrambe le principali divisioni EMEA.

L'accordo prevede l'integrazione di "quadri, sistemi di supporto e iniziative per la salute mentale e il benessere" in entrambi i circuiti, con Movember che porterà ulteriormente la questione fornendo anche "strumenti e risorse per gestire meglio la pressione competitiva, costruire abitudini più sane e essere incoraggiati a discutere apertamente di salute mentale."

La partnership introdurrà formazione sulla salute mentale per tutti i giocatori, lo staff e l'allenatore, ci saranno messaggi condivisi nelle trasmissioni e agli eventi in presenza, e tutto questo nel tentativo di "rendere l'ambiente di gioco più sano per tutti."

Non si menziona il valore dell'accordo, ma sappiamo che si estende per le stagioni 2026 e 2027 sia per LEC che VCT EMEA.