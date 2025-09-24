Riot Games fissa una data per il lancio di 2XKO in accesso anticipato

HQ

Dopo anni passati a chiedere e implorare un nuovo tag-fighter, l'immediato futuro vedrà l'arrivo di un sacco di questi giochi. Arc System Works sta sviluppando Marvel Tokon: Fighting Souls, Quarter Up sta consegnando Invincible VS e Riot Games sta lavorando sodo su 2XKO.

Parlando di quest'ultimo, ora sappiamo quando le persone possono iniziare a giocarci. Riot ha rivelato che già il 7 ottobre, il gioco debutterà in una forma di accesso anticipato su PC, in cui gli amici (o i nemici, dipende davvero da te) possono riunirsi per competere in un'emozionante azione di combattimento 2v2.

Riot ha rivelato che con il lancio in accesso anticipato in arrivo, coinciderà con la conclusione del Closed Beta per il gioco che è in corso, e che ha introdotto Vi e Blitzcrank come personaggi giocabili. Ciò significa che quando il lancio avverrà, almeno le seguenti opzioni saranno disponibili come opzioni giocabili, con un decimo personaggio confermato ma non ancora rivelato:



Ahri



Blitzcrank



Braum



Dario



Ekko



Illaoi



Menagramo



Vi



Yasuo



???



Riot promette anche che l'edizione in accesso anticipato del gioco presenterà un'intera stagione di contenuti e alcuni nuovi elementi come le prove combo, e che il lancio iniziale consentirà al team di perfezionare il suo Battle Pass e i sistemi classificati, e di bilanciare ulteriormente il gioco. Guardando alle stagioni, quella di debutto durerà fino al 2026, e poi possiamo aspettarci cinque nuove stagioni di contenuti l'anno prossimo, ognuna delle quali aggiungerà un nuovo campione, un pass battaglia, un ripristino delle classificate e altro ancora.

Effettuerai il check-out 2XKO a ottobre?