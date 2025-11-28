Riot Games illustra il calendario per la stagione 2026 League of Legends ERLs
Possiamo aspettarci tre Splits e tre tornei Masters tra gennaio e ottobre.
Man mano che ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno solare, Riot Games cerca di anticipare i risultati del 2026 annunciando i piani per le EMEA Regional Leagues (ERLs) del 2026.
Questi sono di fatto le leghe inferiori alla LEC, e nella regione EMEA ce ne sono in totale 13, inclusi i Northern LoL Championship del Regno Unito e dei paesi nordici e i Spanish ERL (nome completo sarà condiviso in futuro). Sebbene ognuno abbia le proprie squadre confermate, operano tutti con gli stessi calendari e formati, il che significa che possiamo riferire su uno e su tutti loro.
In tal caso, il calendario per gli ERL 2026 è descritto come segue:
- ERL Winter Split - 7 gennaio - 8 marzo
- EMEA Masters Inverno - 9 marzo - 15 marzo
- Split primaverile ERL - 23 marzo - 7 giugno
- EMEA Masters Primavera - 8 giugno - 25 giugno
- ERL Summer Split - 26 giugno - 17 settembre
- EMEA Masters Estate - 21 settembre - 19 ottobre
Per tutti e 13 gli ERL, questi sono noti come segue:
- Ligue Française de LoL
- Prime League
- Torneo Italiano LoL
- Lega Araba
- Lega delle Leggende Elleniche
- Hitpoint Masters
- Campionato Northern LoL
- Leggende di Rift
- Liga Portuguesa de LoL
- Lega Balcanica Esports
- Strada delle Leggende
- Campionato Turco
- Spagna ERL
Puoi vedere la posizione di tutti gli ERL qui sotto.
Altri cambiamenti rilevanti includono la rimozione delle restrizioni LTR che significavano che ogni team doveva avere almeno due rappresentanti formati localmente, con questa modifica che " permette ad alcuni ERL di aumentare questo limite per soddisfare meglio le esigenze specifiche della loro regione" e per "dare potere agli TO di offrire il miglior prodotto possibile per il loro pubblico."
Sei entusiasta del ritorno degli ERL?