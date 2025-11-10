Riot Games nomina le città e i paesi ospitanti per gli eventi internazionali League of Legends del 2026

HQ

Ora che Worlds 2025 è nei libri e T1 ha completato il suo storico three-peat, tutti gli occhi si stanno spostando sulla stagione 2026 League of Legends. A tal fine, Riot Games ha rivelato i paesi e le città ospitanti per i tre principali tornei internazionali della stagione, il che significa che sappiamo dove saranno presenti le azioni per First Stand, Mid-Season Invitational (MSI) e Worlds.

Per l'evento First Stand, questo si sta spostando in Sud America per tenersi nella città brasiliana di San Paolo. Sarà poi seguito da un ritorno al terreno di gioco di T1 poiché l'MSI si svolgerà nella città sudcoreana di Daejeon. Infine, Worlds tornerà negli Stati Uniti per un torneo multi-città ad Allen, Texas e New York City.

Le date esatte di questi tornei non sono ancora state rivelate, né le sedi esatte degli ospiti, ma almeno ora sapete quali continenti e in quale città si terrà l'azione.