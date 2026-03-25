Riot Games rivela gli appuntamenti per i LEC Spring Roadtrips

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Nel prossimo futuro, il Campionato EMEA League of Legends andrà in trasferta per offrire due Roadtrip come parte della stagione primaverile. Il primo si terrà in Francia, in particolare alle Les Arènes de Grand Paris Sud a Évry-Courcouronnes tra il 24 e il 26 aprile, con l'evento ospitato da Karmine Corp. La seconda si terrà poi due settimane dopo in Spagna, dall'8 al 10 maggio, ospitata da Movistar KOI all'Arena di Madrid nella capitale spagnola.

Con questi piani in mente, Riot Games ha confermato gli esatti appuntamenti per ogni Roadtrip, che potete vedere voi stessi qui sotto in dettaglio.

Viaggio in Francia:

Venerdì:



16:45 - SHFT vs FNC



18:30 - KC vs NAVI



Sabato:



16:45 - NAVI vs FNC



18:30 - KC vs SHFT



Domenica:



16:45 - SHFT vs NAVI



18:30 - KC vs FNC



Viaggio on the Spagna su Spagna:

Venerdì:



16:00 - KC vs G2



19:00 - GX vs MKOI



Sabato:



16:00 - G2 vs GX



19:00 - MKOI contro KC



Domenica:



16:00 - KC vs GX



19:00 - MKOI vs G2



I biglietti per entrambi gli eventi sono ora disponibili e allo stesso modo tutti gli appuntamenti sopra sono nel fuso orario CEST, il che significa che puoi spostare un'ora per trovare gli orari esatti BST.