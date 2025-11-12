Riot Games sceglie Katseye per l'inno Valorant Game Changers Championship 2025

HQ

È quasi ora che si svolga il Valorant Game Changers Championship 2025, poiché l'evento principale del circuito femminile Valorant prenderà il via il 20 novembre e offrirà dieci giorni di azione nella città sudcoreana di Seoul, fino a quando il 30 novembre non verrà incoronato un vincitore. Uno dei favoriti è G2 Gozen, che è tornato in cima alla scena EMEA, ma non sarà un evento facile poiché tutte le migliori squadre saranno presenti e sono state inserite nel tabellone che si trova qui.

Con l'azione a poco più di una settimana di distanza, ora Riot Games ha rivelato l'inno/hype-film per il torneo, con questa canzone che è stata eseguita da una band femminile Katseye, e che è conosciuta come M.I.A. Ha anche il suo video musicale animato, che puoi vedere per intero qui sotto.

Parlando del lavoro con Riot Games su questa canzone, Megan di Katseye ha dichiarato: "Quando Riot ci ha chiesto di reimmaginare M.I.A. per Game Changers, come giocatore ho risposto SÌ! Quella canzone ha sempre parlato di fiducia in se stessi e di mostrarsi al meglio, e quel messaggio si allinea molto con ciò che Game Changers rappresenta. Volevamo che questa versione celebrasse ogni giocatore che si spinge oltre i limiti e possiede il proprio potere".

Si dice che la canzone racconti una storia di determinazione e perseveranza attraverso le esperienze delle donne coinvolte nella scena Valorant. I partecipanti al Game Changers Championship dovranno incanalare entrambi questi elementi se intendono andare lontano, sollevare il trofeo, essere incoronati campioni e andarsene con $ 180.000 del montepremi di $ 500.000.