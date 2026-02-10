Riot Games sta licenziando 2XKO sviluppatori perché il "slancio complessivo" non ha ancora raggiunto i livelli desiderati

HQ

Solo poche settimane fa Riot Games ha ufficialmente lanciato il suo tag-battler 2XKO, un gioco che era in sviluppo per PC da tempo e che recentemente era pronto per un lancio ufficiale e versioni dedicate per console. Tuttavia, chiaramente questo debutto non è stato così riuscito come Riot sperava, poiché in un post sul blog è ora confermato che la squadra sta venendo ridotta e sono in corso dei licenziamenti.

Riot osserva che il "gioco ha raccolto un pubblico di base appassionato, ma lo slancio complessivo non ha raggiunto il livello necessario per sostenere a lungo termine un team di queste dimensioni." Questo significa che il team si sta riducendo per essere più "concentrato" con il cambiamento che prevede di modificare il modo in cui lo sviluppo viene gestito per rendere il progetto "più sostenibile".

Non conosciamo il numero esatto di sviluppatori colpiti dai licenziamenti, ma Riot ha dichiarato di essere "impegnata a sostenere i Rioter colpiti durante questa transizione - incluso aiutarli a esplorare opportunità all'interno di Riot quando possibile, e fornire almeno 6 mesi di preavviso e liquidazione dove non lo sono."

Oltre a questo, i piani precedenti per la Serie Competitiva 2026 per 2XKO restano validi, così come i vari tornei già bloccati organizzati con organizzatori terzi, ma comunque non è certo una buona immagine per un nuovo gioco di uno sviluppatore così grande e noto...