Ripercorriamo il coinvolgente Nintendo Direct di ieri nell'ultimo The Gamereactor Show

Siamo tornati con un altro podcast di The Gamereactor Show per accompagnarti nel weekend. Il 78° episodio riguarda le questioni attuali, mentre Alex ed io ci riuniamo per discutere del recente Nintendo Direct, dell'adattamento di Baldur's Gate, dell'annuncio di Horizon Hunters Gathering, Highguard e altro ancora.

Sì, riassumiamo il Direct e discutiamo se sia il momento di un nuovo formato per questo tipo di showcase digitali, tutto questo prima di discutere se continuare la storia di Baldur's Gate III in una serie TV sia una decisione intelligente. Dopodiché, parliamo di Horizon Hunters Gathering e di come si inserisce in un mondo di giochi online sempre più comuni che i fan forse non hanno la possibilità di seguire, con Highguard come altro esempio.

Ascolta l'ultimo episodio del podcast qui sotto, o sul tuo fornitore preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.