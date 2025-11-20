Ripley's ha acquistato il famigerato gabinetto dorato rubato al Palazzo di Blenheim

HQ

La saga dell'iconico gabinetto dorato di Blenheim Palace continua. Dopo essere stato rubato dalla villa anni fa, il massiccio pezzo di attrezzatura da bagno in oro da 18 carati, che pesa più della media di una persona con 15 st, 13 libbre, è stato messo all'asta dove è riuscito a incassare una cifra enorme di £9,3 milioni da un acquirente sconosciuto.

Ora finalmente sappiamo chi ha acquisito questo WC, dato che l'americano Ripley's ha confermato su Instagram che sono stati loro ad acquistare il golden bog. In un post, spiegano: "In questa Giornata Mondiale del Gabino, siamo pieni di entusiasmo! Ripley's Credici o no! ha acquistato un bagno in oro massiccio per 12,1 milioni di dollari!"

Per quanto riguarda ciò che Ripley's intende fare con il water, affrontano anche questo aspetto osservando: "I piani di Ripley di esporre la scultura in tutto il suo splendore, dando agli ospiti la possibilità di avvicinarsi all'arredamento di bagno più sontuoso del mondo. E se agli ospiti sarà mai permesso di sedersi nel posto d'oro definitivo di questo bagno completamente funzionante? Il team sta esplorando possibilità. Ma un'opportunità del genere richiede una pianificazione seria e qualcuno abbastanza coraggioso da assicurarsi che tutto continui a fluire nella giusta direzione."

