Riponi i tuoi AirPods nella testa di un Signore dei Sith con l'ultima collaborazione di CaMetify in Star Wars

Casetify ha collaborato con una moltitudine di marchi nel corso degli anni per creare una serie di prodotti e accessori per telefono, laptop, cuffie e altro ancora. L'ultimo sforzo su questa parte vede Casetify lavorare ancora una volta con Star Wars, per un nuovo AirPods Pro case che cattura le sembianze dello stesso Darth Vader.

La custodia 3D è progettata per essere un posto dove riporre i tuoi AirPods con stile. È essenzialmente la testa/casco di Vader che può essere aperta dall'alto per posizionare i tuoi AirPods all'interno e tenerli al sicuro. La custodia principale vera e propria viene montata su un espositore, il che è probabilmente comodo poiché il casco Vader è piuttosto grande e ingombrante e non è affatto l'ideale per essere portato in giro come estensione dei tuoi AirPods tipicamente più piccoli. Per fortuna, il set viene fornito con una custodia per piastra toracica AirPods Vader che è più un involucro che si adatta perfettamente agli auricolari, consentendoti di attingere allo stile Vader senza dover portare in giro anche l'armatura del Sith Lord.

Il set è attualmente disponibile per l'ordinazione ed è applicabile e compatibile con i modelli AirPods Pro 1 e 2. Il prezzo di uno di questi oggetti da collezione è fissato a £ 142, con spedizione gratuita in tutto il mondo.

