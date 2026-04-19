Riportare Bubsy: Parlare di lunghezza, IA, speedrunning e radici retrò con Bubsy 4D sviluppatore Fabraz

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Ci sono alcune mascotte e icone platform che hanno trovato più difficile adattarsi al clima moderno del gaming. Jak & Daxter, Spyro il Drago, Sly Cooper, Gex, persino il lince sarcastico Bubsy. Molti di questi personaggi hanno un futuro deprimente, ma non Bubsy, che presto tornerà a essere il protagonista di un nuovo platform creato dallo sviluppatore Fabraz.

Conosciuto come Bubsy 4D, questo revival del famigerato personaggio è previsto per il lancio tra poco più di un mese su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, il 22 maggio. Con il debutto in arrivo, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Fabraz per scoprire qualcosa di più su Bubsy 4D, ma questo è il motivo per cui ora è il momento perfetto per il ritorno di Bubsy, la posizione degli sviluppatori sull'IA, la durata tipica di una partita e altro ancora.

Guarda l'intervista completa qui sotto, con le risposte fornite dal fondatore di Fabraz e uno dei principali sviluppatori di Bubsy 4D, Fabian Rastorfer.

Gamereactor: Perché ora è il momento perfetto per il ritorno di Bubsy?

Rastorfer: Non sono sicuro che sia il momento perfetto, ma penso che le stelle si siano allineate in modo che sembri giusto! Atari l'ha affrontata nel modo giusto e il progetto ci è caduto in grembo proprio al momento giusto per farci trarre ispirazione.

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Il vecchio lince esiste da un po', e ha persino provato a tornare due volte con vari gradi di successo, quindi siamo semplicemente felici di portare avanti la torcia e continuare l'eredità di questa serie incredibilmente affascinante!

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Gamereactor: In che modo rendi omaggio alle radici retrò di Bubsy in Bubsy 4D ?

Rastorfer: In molti modi! Tutto il team ha giocato attraverso la lunga storia di Buby prima di passare allo sviluppo e abbiamo tratto ispirazione da ogni parte! Abbiamo quelle auto arrabbiate di Bubsy 1, motivi a scacchiera sul pavimento di Bubsy 3D, addirittura abbiamo reintrodotto un personaggio chiamato Oblivia che esisteva solo nell'episodio pilota fallito di una serie animata di Bubsy!

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D'altra parte abbiamo anche portato un sacco di nuove idee a nostra volta. Il design e la personalità di Bubsy sono stati aggiornati, i BaaBots sono un nuovo gruppo di villain e la mossa della palla di pelo non faceva mai parte del repertorio di Bubsy prima.

Gamereactor: Come bilanciate l'attenzione di Bubsy 4D su platforming coinvolgenti e accessibili e speedrun intensi, e qual è la vostra posizione sulla difficoltà in Bubsy 4D ?

Rastorfer: Allo stesso modo in cui abbiamo affrontato Demon Turf e Demon Tides: crea un moveset facile da imparare ma difficile da padroneggiare! Oltre a creare obiettivi secondari opzionali che ci permettono di aumentare la difficoltà per chiunque voglia provarci!

Chiunque dovrebbe riuscire a finire il gioco, la maggior parte dovrebbe riuscire a completarlo, ma nessuno lo finirà in modalità Nine Lives o sarà tra i primi 10 nelle classifiche online.

Gamereactor: Come pensi che le classifiche online influenzino il modo in cui i giocatori si avvicinano Bubsy 4D e ci saranno ricompense per i giocatori più veloci?

Rastorfer: Un obiettivo comune che abbiamo a Fabraz è incentivare i giocatori a diventare dipendenti dal divertimento migliore. Nel momento in cui superi il livello vedrai quanto tempo ci hai messo, qual è il tempo obiettivo e un prompt per visualizzare le classifiche online.

Quindi incoraggiamo i giocatori a riprovare se non hanno raggiunto il tempo obiettivo, ma se facciamo bene il nostro lavoro, il gameplay sarà abbastanza espressivo da farti sentire incline a fare una run migliore solo perché è divertente da fare! O forse perché hai trovato una nuova strada o mossa intelligente da eseguire!

E se non l'avessi fatto? Puoi sempre dare un'occhiata alla ghost run di qualcuno nelle classifiche per trovare ispirazione.

Gamereactor: Come vengono incorporati i collezionabili nel gameplay e a cosa possono essere usati?

Rastorfer: Per completare il gioco al 100%, che potrebbe persino ricompensarti con qualcosa di speciale, dovrai fare ogni livello due volte.

La prima volta ti prenderai il tempo necessario per esplorarlo. Puoi parlare con gli NPC, trovare segreti divertenti e, cosa più importante, raccogliere due cose: 150 palline di lana sparse per il livello; e un progetto nascosto. La seconda volta completerai il livello il più velocemente possibile per ottenere la medaglia del tempo obiettivo.

Per quanto riguarda ciò che sbloccano i collezionabili: le palline di lana possono essere spese per nuovi outfit e progetti per nuove abilità come un salto rotante.

Gamereactor: Cosa rende speciale la forma a palla di pelo e quanto spesso viene usata nel gameplay?

Rastorfer: La palla di pelo è divertente perché è il momento in cui passi da un platform più basato sulla precisione a uno basato sulla slancio e sulla fisica! È la versione di Bubsy di andare veloce!

Ci sono segmenti nei livelli che ti incoraggiano a rotolare, ma la bola di pelo si accende davvero quando ti rendi conto che puoi muoverti dentro e fuori in un attimo in qualsiasi momento.

Gamereactor: Quanto tempo prevedi che richieda un completamento tipico di Bubsy 4D ?

Rastorfer: Da tre a sei ore in base al livello di abilità, al tasso di completamento e a quanto ti fermi a "annusare i fiori". Questo, ovviamente, si allunga se si compete nelle classifiche o si cerca tutti i traguardi. Uno di loro ti sfida persino a finire il gioco senza essere colpito più di nove volte, buona fortuna con questo!

Gamereactor: Qual è la posizione di Fabraz sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo?

Rastorfer: Questa sì che è una domanda piccante! Non usiamo LLM o GenAI nello sviluppo e generalmente siamo piuttosto contrari a GenAI. Amiamo il processo di creazione e siamo abbastanza certi che i nostri giocatori vogliano vedere ciò che NOI creiamo, non ciò che qualche modello di diffusione può offrire.

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Gamereactor: Qual è una parte di Bubsy 4D di cui pensi non si parli abbastanza?

Rastorfer: Il cast vocale! Abbiamo un gruppo di persone così talentuose che fanno le voci. Sean Chiplock ha fatto il segno con la nostra versione di Bubsy e ha persino improvvisato un sacco di battute che sono finite nel gioco. Ma anche tutti gli altri hanno fatto un grande successo: Marissa Lenti, Aimee Smith, Phillip Sacramento e Dooper.

Spero che a tutti piaccia quanto hanno aggiunto a tutte le cutscene. Ci siamo innamorati di questi personaggi e spero che lo faremo anche voi!

Grazie a Fabraz e Rastorfer per aver dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. Presto potrai giocare a Bubsy 4D, dato che il carismatico platform uscirà su PC, PlayStation, Xbox e Switch 1 e 2 il 22 maggio.