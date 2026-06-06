Ripristina il legame tra umani e draghi a Dragon Shelter questo settembre

Dragon Shelter, il nuovo simulatore agricolo di Wild Forest Studios e Curve Games, ha la sua data di uscita. Il gioco, che ti vede interpretare il ruolo di un eroe fantasy che preferisce fare amicizia con i draghi piuttosto che ucciderli, arriverà verso di noi questo settembre.

Il gioco si svolge in un mondo dove il legame tra umani e draghi deve essere ristabilito. Tu, come giocatore, ricevi il compito di ristabilire quel legame e trasformerai terre abbandonate in colonie e città fiorenti.

Coltiverai raccolti, raccoglierai risorse, farai amicizia con draghi e abitanti del villaggio in Dragon Shelter. Il gioco uscirà su PC il 24 settembre.