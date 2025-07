Ripristina la salute del pianeta ripulendo da solo o insieme a Clean Up Earth

Sembra che la preoccupazione pubblica per il cambiamento climatico e il riscaldamento globale vada e venga a seconda del periodo dell'anno, ma in estate si può sempre creare un impatto maggiore, poiché i record che sperimentiamo anno dopo anno (soprattutto per noi nell'emisfero settentrionale) stanno mettendo a dura prova la salute di molte persone, in particolare dei gruppi vulnerabili. alla prova.

Ecco perché è importante anche dare spazio a giochi come Clean Up Earth, un tranquillo simulatore di pulizia ecologica in cui dovremo esplorare un mondo inquinato pieno di spazzatura che dovremo raccogliere ed eliminare in modo che la natura possa rigenerarsi, da sola o con gli amici. Sebbene lo sviluppo del gioco sia già a buon punto, uscirà su PC (Steam) all'inizio del prossimo anno, ma prima avremo una campagna Kickstarter i cui fondi andranno a pagare la versione console e le nuove funzionalità per il gioco.

"Durante la ricerca per Dolphin Spirit: Ocean Mission, abbiamo visto sia l'impatto umano sugli ecosistemi che il profondo legame che i giocatori hanno con il mondo naturale", afferma Eric Zmiro di Magic Pockets. "Con Clean Up Earth, volevamo creare un gioco che fosse divertente da giocare, rilassante, gratificante e che ci ricordasse gentilmente che anche le piccole azioni possono fare davvero la differenza".

Lo studio prevede inoltre di rendere Clean Up Earth un motore di cambiamento sociale collaborando con associazioni e iniziative di conservazione della natura nel mondo reale.