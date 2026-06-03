Riquelme annuncierà stasera un nuovo giocatore "entusiasmante" per il Real Madrid se verrà eletto presidente

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Le elezioni per il Real Madrid si terranno domenica 7 giugno, ma il club sta già lavorando ai nuovi acquisti per l'estate, supponendo che Florentino Pérez vinca le elezioni contro il nuovo arrivato Enrique Riquelme, con almeno tre nomi pronti a essere annunciati nei giorni successivi alla vittoria di Pérez: il difensore Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries e l'allenatore José Mourinho.

Tuttavia, Riquelme sta facendo una campagna rumorosa e, dopo aver annunciato una serie di misure che conteranno ben poco per il tifoso medio (la costruzione di una "città dei membri", uno sconto del 50% sulla quota iscritti fino a quando non vinceranno di nuovo la Champions League), ora si rivolge direttamente alle "madridiste", annunciando figure chiave per i suoi piani sportivi, come la leggenda del club Raúl González Blanco, che lasciò il club lo scorso anno dopo anni come allenatore delle squadre giovanili e riserve e fu richiamato da Riquelme come Direttore Sportivo.

Ma Riquelme punta sempre più in alto e ha detto che, mercoledì, rivelerà il nome di un giocatore "che sarà entusiasmante per il Real Madrid". Inoltre, Riquelme dovrebbe annunciarlo durante un programma televisivo in prima serata in Spagna mercoledì sera, El Hormiguero, con voci che potrebbe essere Rodri o Erling Haaland, entrambi del Manchester City. E come allenatore, invece di Mourinho, Riquelme si aspetta di portare Mikel Arteta dall'Arsenal, secondo le voci.

Promettere di portare giocatori come Rodri o Haaland se vieni eletto presidente è una mossa audace, ma le previsioni dicono che non sarà sufficiente a cacciare Florentino Pérez, che gestisce il club dal 2000, tranne che per tre anni tra il 2006 e il 2009.