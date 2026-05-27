Riquelme promette uno sconto del 50% sull'iscrizione al Real Madrid fino a quando non vinceranno di nuovo la Champions League

HQ

Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, ha annunciato mercoledì il suo programma elettorale per affrontare Florentino Pérez, presidente dal 2000 (eccetto un breve intervallo di un anno tra il 2006 e il 2009, quando si è dimesso dopo scarsi risultati sportivi). Dal 2009 ha vinto tutte le elezioni per default, poiché non c'erano altri candidati, quindi queste saranno le prime elezioni da quando Ramón Calderón ha battuto Juan Palacios nel 2009.

Riquelme, un uomo d'affari trentasettenne proprietario della società di energie rinnovabili Cox Energy Group, ha dato grande importanza ai membri, tra voci secondo cui Pérez sta lavorando per vendere parte del club a investimenti privati. Dalla sua fondazione 124 anni fa, è sempre stata di proprietà dei membri.

Riquelme basa il suo programma elettorale sui benefici per i membri, tra cui l'apertura di 10.000 nuovi biglietti, la riduzione della lista d'attesa e l'assegnazione di una quota speciale per i familiari che non sono ancora membri ma che vogliono anche partecipare alle partite. Ha persino in programma di creare 'Member Advocate', una figura indipendente separata dal club.

Da segnalare anche che promette di ridurre la quota del 50% fino a quando la squadra non vincerà nuovamente la Champions League. "Questi sono problemi che probabilmente ai madridelieri non importeranno, ma che sì che sì i membri", ha detto Riquelme nella sua conferenza stampa, che ha anche esaminato che i Soci dei Tifosi ('peñas') promettono la creazione di una nuova giornata per i club dei tifosi.

Le sue promesse più concrete sono state la costruzione di un'arena dedicata al Real Madrid Basketball, l'espansione dello stadio Alfredo di Estéfano per rafforzare la squadra femminile, e persino una "Città Soci", l'ampliamento del complesso di allenamento sportivo della città Valdebebas con la creazione di un club sociale per soci, un hotel, un centro acquatico, Campi da padel, campi da calcio...

Le elezioni per la presidenza del Real Madrid si terranno il 7 giugno.