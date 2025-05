Riri Williams esce dagli ascensori e costruisce un'armatura nel primo Ironheart trailer

HQ

All'inizio di oggi, abbiamo riportato il rapido sguardo a Ironheart che Disney+ aveva condiviso prima della sua premiere di tre episodi il 24 giugno. A quel tempo, abbiamo anche notato che lo show avrebbe avuto un trailer completo e adeguato oggi, e ora ha appena fatto la sua apparizione.

Nel trailer, possiamo vedere l'armatura di Riri Williams di Dominique Thorne in azione e anche come ha il compito di superare le minacce mentre studia al Massachusetts Institute of Technology. La clip della serie vede Riri fuggire dagli ascensori, affrontare cattivi molto intelligenti e creare anche l'armatura più avanzata fino ad oggi dopo la scomparsa di Tony Stark e Iron Man.

Puoi vedere il trailer di Ironheart qui sotto per avere un assaggio di questa serie in arrivo che arriverà presto su Disney+.