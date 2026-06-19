Rischio di "guerra civile" nella nazionale portoghese a causa di Cristiano Ronaldo

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Il deludente pareggio per 1-1 del Portogallo contro la RD Congo ha aperto un dibattito sul coinvolgimento di Cristiano Ronaldo, che ha giocato tutti i 90 minuti senza riuscire a segnare e, secondo alcuni opinionisti, ha ostacolato gli sforzi dei compagni con una prestazione egoista, cercando di segnare per sé stesso piuttosto che per la squadra.

Le critiche verso Ronaldo hanno aperto una frattura, almeno tra i tifosi di Ronaldo (non necessariamente i tifosi portoghesi), e il media portoghese Record riporta che gli account social di altri giocatori portoghesi sono stati pieni di migliaia di attacchi.

João Neves, che ha segnato il gol d'apertura della partita contro la nazione africana, è stato il giocatore più preso di mira perché ha detto che Ronaldo "non è diverso da noi": "Sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento non è diverso da noi. È solo un altro giocatore da aiutare. Non è diverso dagli altri." Ma altri come Bruno Fernandes, Vitinha o Pedro Neto sono stati anche prese di mira con commenti che chiedevano "rispetto" a Ronaldo e li accusavano di non passargli la palla, alcuni lasciando intendere che ci sia un boicottaggio tra i giocatori contro il CR7.

La situazione è così grave che Vítor Pinto, vicedirettore del Registro, ha detto che ciò dimostra "il rischio di una guerra civile che potremmo avere all'interno della nazionale" (tramite Marca). Pinto ha detto di non credere che ci sia un boicottaggio organizzato contro il Portogallo, ma "è vero che il Portogallo non ha comunicato con il loro centravanti, né ha avuto una strategia in cui il centro attaccante creasse spazi per permettere agli altri giocatori di sfondare la difesa e concludere".

Quindi, è stata colpa di Ronaldo per essere stato egoista e non aver aiutato i compagni a segnare, come ha detto Thierry Henry, o è stato un fallimento tattico dell'allenatore Roberto Martínez? Potremmo dover aspettare la prossima partita del Portogallo, contro l'Uzbekistan martedì 23 giugno, alle 19:00 CEST, alle 18:00 BST, per scoprirlo...