Riscrivi la storia del calcio inglese in Nutmeg di Sumo Sheffield!

Uno degli annunci di nuovi giochi al Convergence Games Showcase di questa sera è arrivato da Sumo Sheffield, quando lo sviluppatore ha presentato al mondo la sua versione della gestione del calcio retrò basata su carte.

Conosciuto come Nutmeg!, questo è un progetto in cui i giocatori avranno il compito di riscrivere la storia del calcio inglese gestendo alcune delle loro squadre preferite per un arco di 20 anni negli anni '80 e '90. L'obiettivo è quello di iniziare in Division Four e di aiutare la squadra a ottenere la promozione più e più volte, il tutto con l'obiettivo finale di sfidare l'apice di questo sport.

Il gameplay è strutturato in modo tale che metà dell'azione coinvolga un elemento più simulato in cui è necessario impostare i programmi di allenamento, organizzare i trasferimenti dei giocatori, parlare con i media, regolare i prezzi dei biglietti e così via. A questo si aggiunge l'azione in campo che si presenta sotto forma di intense battaglie di carte in cui devi superare in astuzia il tuo avversario per vedere i risultati in campo.

Il gioco è stato concepito per la prima volta dai membri dell'editore Secret Mode e del Sumo Digital Academy, che dopo aver impressionato con l'idea, sono stati coinvolti in Sumo Sheffield per dare vita al gioco in pieno. Non c'è ancora una data precisa in mente per il lancio, ma ci è stato detto che sarà nel 2026.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.