Risk of Rain 2 gli sviluppatori ringraziano i giocatori per aver partecipato a DLC controversi

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm non era l'espansione più amata del gioco quando è stato lanciato per la prima volta. Essendo il primo sforzo di Gearbox di costruire su Risk of Rain 2 dopo aver preso le redini del gioco l'anno scorso, l'espansione è stata immediatamente accolta con una risposta estremamente negativa.

Problemi di prestazioni, aumento dei prezzi e altro ancora sono stati i punti critici per Seekers of the Storm. Tuttavia, Risk of Rain 2 sembra aver resistito alla tempesta, con gli sviluppatori che lavorano per migliorare costantemente il DLC. Ora, ha raggiunto una valutazione delle recensioni recenti molto positiva su Steam, con la valutazione complessiva che si è spostata su Misto.

In un post della community, Gearbox ringrazia i giocatori che hanno lasciato una recensione da quando il DLC è migliorato e ha riconosciuto che ha sbagliato la prima volta. Un nuovo blog degli sviluppatori per il prossimo DLC - Alloyed Collective - apparirà nel corso di questa settimana, che ci fornirà alcune informazioni in più sulla prossima fase di Risk of Rain 2.