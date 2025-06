Risolvi enigmi con lo scrapbooking negli istanti caduti nell'ombra

Siamo già stati benedetti con un sacco di rivelazioni e annunci entusiasmanti come parte dello showWholesome Games Direct in corso, ma questo si sta espandendo ulteriormente. Durante lo show, lo sviluppatore Endflame ha appena fatto un'apparizione per annunciare che il suo sconcertante gioco di scrapbook Instants è ora disponibile.

Fan su PC (tramite Steam e Epic Games Store ) e su Nintendo Switch (non esiste una versione nativa Switch 2... ancora) può accaparrarsi una copia del gioco, che secondo la descrizione del gioco richiede ai giocatori di fare quanto segue:

"Assembla un puzzle cronologico di foto di famiglia e disponile in album per scoprire una toccante storia di famiglia! Scatena la tua creatività e decora gli album con diversi strumenti di scrapbooking!"

Effettuerai il check-out Instants ?