Risolviamo il "mistero" del messaggio di copyright dall'account ufficiale Pokémon

Pokémon è il tema di discussione in città, con i festeggiamenti per il suo 30° anniversario in corso e Pokémon Presents alle porte, stiamo tutti prestando più attenzione che mai agli sviluppi sui social media.

L'account ufficiale di Pokémon X ha pubblicato un messaggio "misterioso" sotto forma di un avviso di copyright del 2004. Molti fan sono rimasti perplessi da questo messaggio e cercano l'interpretazione più stravagante possibile, ma la verità è che non è altro né meno che la schermata del copyright che appare quando si avvia Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen su GBA, un'immagine che potremo vedere questo venerdì quando i giochi usciranno su Nintendo Switch al prezzo di €20.

Ulteriori dettagli sul gioco potrebbero essere rivelati anche durante Pokémon Presents. Sarà possibile catturare Deoxys? Anche se è vero che Pokémon Pokopia, che uscirà la prossima settimana, è il gioco più popolare al momento, i titoli classici di Pokémon hanno sempre un posto speciale nei nostri cuori e ci danno sempre molto di cui parlare.

