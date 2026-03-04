Risponderemo alle tue domande sugli EV nei prossimi episodi di EV Hour

HQ

Negli ultimi anni, Gamereactor si è concentrato sempre di più sulle auto, e più specificamente sulle auto elettriche. Abbiamo provato la maggior parte di ciò che il mercato attuale ha da offrire, e Magnus ha offerto la sua esperienza e conoscenza guidando tutto, dall'Audi A6 Avant alla MG Cyberster.

Ora però, tutto dipende da come ti senti riguardo alla tecnologia EV, dove stiamo andando e cosa conta in un'auto oggi. Questo si aggiunge al fatto di dare un ulteriore giro alla Polestar 4, un'auto a cui Magnus è particolarmente affezionato.

Potete inviare le vostre domande qui ([email protected]), e le useremo nei prossimi episodi dello show.

Cosa vuoi sapere?