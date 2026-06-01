Auto
Rispondiamo alle tue domande urgenti sugli EV in una nuova serie
E rispondiamo attraverso la lente della Polestar 4.
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Anche se può sembrare semplice, ottenere il tuo primo EV non è così semplice come molti pensano. Ci sono caratteristiche di guida specifiche? Qual è la portata effettiva? In che modo gli aiuti alla guida aiutano o ostacolano lo sterzo?
Abbiamo accolto un lotto delle vostre domande, preso in prestito una Polestar 4 e cercato di rispondervi nel modo più diretto possibile.
Qui sotto troverai il nostro primo video di questa piccola sottoserie.
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