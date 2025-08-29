Risultati completi del sorteggio Europa League: rivali per tutte le 36 squadre
Questi sono i rivali di tutte le squadre dell'Europa League, con il calendario che verrà pubblicato questa domenica.
Le 36 squadre della UEFA Europa League conoscono già i loro rivali durante la fase di campionato. La competizione inizia a fine settembre e ci saranno otto giornate per la fase a gironi, fino al 29 gennaio 2029, con il formato che forse ricorderai dell'anno scorso: le migliori otto squadre delle 36 si qualificano per gli ottavi di finale e le squadre classificate da 9 a 24 giocano un turno di spareggio extra. Quest'anno, con alcune modifiche dovute alle lamentele dell'anno scorso...
Dopo il sorteggio che si è svolto venerdì a Monaco, tutte e 36 le squadre conoscono i loro rivali: 4 partite in casa, 4 all'estero e mai con squadre dello stesso paese. 2 da ogni fascia, per garantire l'equità (quattro urne hanno diviso le squadre in base al loro rango).
Tutti i risultati del sorteggio di Europa League:
Pentola 1
AS ROMA: Lille (H), Rangers (A), Viktoria Plzen (H), Celtic (A), Midtjylland (H), Nizza (A), Stoccarda (H), Panathinaikos (A).
PORTO: Rangers (H), RB Salisburgo (A), Stella Rossa (F), Viktoria Plzen (A), Nizza (H), Nottingham Forest (A), Malmö (H), Utrecht (A).
RANGERS: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Ferencvaros (A), Ludogorets (H), Sturm Graz (A), Genk (H), Brann (A).
FEYENOORD Aston Villa (H), Real Betis (A), Celtic (H), Braga (A), Sturm Graz (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stoccarda (A).
LILLE: Dinamo Zagabria (C), Roma (A), PAOK (C), Stella Rossa (A), Friburgo (C), Young Boys (A), Brann (C), Celta Vigo (A).
DINAMO ZAGABRIA: Real Betis (C), Lille (A), Fenerbahce (C), Maccabi Tel Aviv (A), FCSB (C), Midtjylland (A), Celta Vigo (C), Malmö (A).
REAL BETIS: Feyenoord (C), Dinamo Zagabria (A), Lione (C), Paok (A), Nottingham Forest (C), Ludogorets (A), Utrecht (C), Genk (A).
RED BULL SALISBURGO: Porto (H), Aston Villa (A), Ferencvaros (H), Lione (A), Basilea (H), Friburgo (A), Go Ahead Eagles (H), Bologna (A).
Aston Villa: RB Salisburgo (C), Feyenoord (A), Maccabi Tel Aviv (C), Fenerbahce (A), Young Boys (C), Basilea (A), Bologna (C), Aquile (A)
Pentola 2
FENERBAHCE: Aston Villa (H), Dinamo Zagabria (A), Ferencvaros (H), Viktoria Plzen (A), Nizza (H), FCSB (A), Stoccarda (H), Brann (A)
BRAGA: Feyenoord (H), Rangers (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Nizza (A), Genk (H), Go Ahead Eagles (A)
CRVENA ZVEZDA: Lille (H), Porto (A), Celtic (H), Braga (A), FCSB (H), Sturm Graz (A), Celta Vigo (H), Malmö (A)
VIKTORIA PLZEN: Porto (H), Roma (A), Fenerbahce (H), Ferencvaros (A), Friburgo (H), Basilea (A), Malmö (H), Panathinaikos (A)
LIONE: RB Salisburgo (C), Betis (A), PAOK (C), Maccabi Tel Aviv (A), Basilea (C), Young Boys (A), Aquile (C), Utrecht (A)
PAOK: Real Betis (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Lione (A), Young Boys (H), Ludogorets (A), Brann (H), Celta Vigo (A)
CELTIC: Roma (H), Feyenoord (A), Braga (H), Crvena zvezda (A), Stum Graz (H), FC Midjylland (A), Utrecht (H), Bologna (A).
FERENCVAROS: Rangers (H), RB Salisburgo (A), Viktoria Plzen (H), Fenerbahce (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
MACCABI TEL AVIV: Dinamo Zagabria (H), Aston Villa (A), Lione (H), PAOK (A), Midjylland (H), Friburgo (A), Bologna (H), Stoccarda (A)
Pentola 3
GIOVANI RAGAZZI: Lille (C), Aston Villa (A), Lione (C), PAOK (A), Ludogorets (C), FC SB (A), Panathinaikos (C), Stoccarda (A)
BASILEA: Aston Villa (H), RB Salisburgo (A), Viktoria Plzen (H), Lione (A), FCSB (H), Friburgo (A), Stoccarda (H), Genk (A)
MIDTJYLLAND: Dinamo Zagabria (C), Roma (A), Celtic (C), Maccabi Tel Aviv (A), Sturm Graz (C), Nottingham Forest (A), Genk (C), Brann (A)
LUDOGORETS: Real Betis (H), Rangers (A), PAOK (H), Ferencvaros (A), Nizza (H), Young Boys (A), Celta (H), Malmö (A)
FORESTA DI NOTTINGHAM: Porto (H), Real Betis (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Midtjylland (H), Sturn Graz (A), Malmö (H), Utrecht (A).
FRIBURGO: RB Salisburgo (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Viktoria Plzen (A), Basilea (H), Nizza (A), Utrecht (H), Bologna (A)
STURM GRAZ: Rangers (C), Feyenoord (A), Crvena zvezda (C), Celtic (A), Nottingham Forest (C), Midtjylland (A), Brann (C), Panathinaikos (A)
FCSB: Feyenoord (C), Dinamo Zagabria (A), Fenerbahce (C), Stella Rossa (A), Young Boys (C), Basilea (A), Bologna (C), Aquile (A)
NIZZA: Roma (C), Porto (A), Braga (C), Fenerbahce (A), Friburgo (C), Ludogorets (A), Aquile (C), Celta Vigo (A)
Pentola 4
BOLOGNA: RB Salisburgo (C), Aston Villa (A), Celtic (C), Maccabi Tel Aviv (A), Friburgo (C), FCSB (A), Brann (C), Celta Vigo (A)
CELTA VIGO: Lille (H), Dinamo Zagabria (A), PAOK (H), Stella Rossa (A), Nizza (H), Ludogorets (A), Bologna (H), Stoccarda (A)
STOCCARDA: Feyenoord (C), Roma (A), Maccabi Tel Aviv (C), Fenerbahce (A), Young Boys (C), Basilea (A), Celta Vigo (C), Aquile (A)
PANATHINAIKOS: Roma (H), Feyenoord (A), Viktoria Plzen (H), Ferencvaros (A), Sturm Graz (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Malmö (A)
MALMO: Dinamo Zagabria (H), Porto (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Plzen (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
AVANTI EAGLES: Aston Villa (H), RB Salisburgo (A), Braga (H), Lione (A), FCSB (H), Nizza (A), Stoccarda (H), Panathinaikos (A)
UTRECHT: Porto (H), Real Betis (A), Lione (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Friburgo (A), Genk (H), Brann (A)
GENK: Real Betis (H), Rangers (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Basilea (H), Midtjylland (A), Malmö (H), Utrecht (A)
BRANN: Rangers (H), Lille (A), Fenerbahce (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Sturm Graz (A), Utrecht (H), Bologna (A)