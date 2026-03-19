Risultati degli ottavi di finale della UEFA Conference League e spareggi confermate per i quarti di finale
Una squadra per ogni paese, in partite molto combattute con pochi gol.
Gli ottavi di finale della UEFA Conference League si sono conclusi giovedì, e conosciamo le ultime otto squadre della competizione, una per ogni paese: Inghilterra, Italia, Spagna, Francia, Germania, Grecia, Ucraina e Paesi Bassi.
Shakhtar, Alkmaar, Crsystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Atene, Magonza e Strasburgo passano al turno successivo. Alkmaar ha ottenuto il miglior risultato, 6-1 complessivo, mentre gli altri hanno vinto solo con due gol di scarto, il che dovrebbe rendere le partite emozionanti nel prossimo turno.
Ecco i risultati delle partite della Conference League di giovedì 19 marzo:
Risultati degli ottavi di finale della Conference League:
- AEK Atene vs Celje: 0-2 (4-2 complessivo)
- AEK Larnaca vs Crystal Palace: 1-2 (1-2 complessivo)
- Mainz vs Sigma Olomouc: 2-0 (2-0 complessivo)
- Raków vs Fiorentina: 1-2 (2-4 complessivo)
- Rayo Vallecano vs Samsunspor: 0-1 (3-2 complessivo)
- Shakhtar vs Lech Poznań: 1-2 (4-3 complessivo)
- Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 complessivo)
- Strasburgo vs Fiumeca: 1-1 (3-2 complessivo)
Sono stati definiti anche i pareggi per i quarti di finale:
- Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar
- Palazzo di Cristallo - Fiorentina
- Rayo Vallecano - AEK Atenas
- Magonza - Strasburgo
Chi pensi vincerà la Conference League? I quarti di finale saranno il 9 e 16 aprile.