Risultati degli ottavi di finale della UEFA Conference League e spareggi confermate per i quarti di finale

HQ

Gli ottavi di finale della UEFA Conference League si sono conclusi giovedì, e conosciamo le ultime otto squadre della competizione, una per ogni paese: Inghilterra, Italia, Spagna, Francia, Germania, Grecia, Ucraina e Paesi Bassi.

Shakhtar, Alkmaar, Crsystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Atene, Magonza e Strasburgo passano al turno successivo. Alkmaar ha ottenuto il miglior risultato, 6-1 complessivo, mentre gli altri hanno vinto solo con due gol di scarto, il che dovrebbe rendere le partite emozionanti nel prossimo turno.

Ecco i risultati delle partite della Conference League di giovedì 19 marzo:

Risultati degli ottavi di finale della Conference League:



AEK Atene vs Celje: 0-2 (4-2 complessivo)



AEK Larnaca vs Crystal Palace: 1-2 (1-2 complessivo)



Mainz vs Sigma Olomouc: 2-0 (2-0 complessivo)



Raków vs Fiorentina: 1-2 (2-4 complessivo)



Rayo Vallecano vs Samsunspor: 0-1 (3-2 complessivo)



Shakhtar vs Lech Poznań: 1-2 (4-3 complessivo)



Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 complessivo)



Strasburgo vs Fiumeca: 1-1 (3-2 complessivo)



Sono stati definiti anche i pareggi per i quarti di finale:



Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar



Palazzo di Cristallo - Fiorentina





Rayo Vallecano - AEK Atenas



Magonza - Strasburgo



Chi pensi vincerà la Conference League? I quarti di finale saranno il 9 e 16 aprile.