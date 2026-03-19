Risultati degli ottavi di finale della UEFA Europa League e spareggi confermati per i quarti di finale

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La UEFA Europa League ha concluso le ottavi di finale giovedì, con Roma e Bologna come uniche partite ai tempi supplementari, e il duello italiano terminato ai supplementari con la vittoria del Bologna grazie a un gol di Nicoló Cambiaghi, nella partita con altri gol della serata Europa League.

Alla fine, due squadre spagnole (Betis e Celta), due squadre portoghesi (Braga e Porto), due squadre inglesi (Nottingham Forest e Aston Villa), una tedesca (Friburgo) e una italiana (Bologna) si qualificarono per il turno successivo il 9 e 16 aprile.

Risultati degli ottavi di finale di Europa League League:



Braga - Ferencváros: 4-0 (4-2 complessivo)



Friburgo - Genk: 5-1 (5-2 complessivo)



Lione - Celta: 0-2 (1-3 complessivo)



Midtjylland - Nottingham Forest: 1-2 (0-3 rigori) (2-2 complessivo)



Aston Villa - Lille: 2-0 (3-0 complessivo)



Porto - Stoccarda: 2-0 (4-1 complessivo)



Real Betis - Panathinaikos: 4-0 (4-1 complessivo)



Roma - Bologna: 3-4 (4-5 complessivo)



Sono stati definiti anche i pareggi per i quarti di finale:



Braga vs. Real Betis



Friburgo vs. Celta Vigo





Porto vs. Nottingham Forest



Bologna vs. Aston Villa



Questo significa che, se vinceranno le prossime partite, Betis e Celta si affronterebbero in una semifinale tutta spagnola... con una finale in mente in cui le squadre inglesi Nottingham Forest e soprattutto Aston Villa sono considerate le grandi favorite.

I quarti di finale dell'Europa League si giocheranno dal 9 al 16 aprile. Chi pensi vincerà l'Europa League quest'anno?