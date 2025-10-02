Risultati della 2ª giornata di UEFA Europa League e squadre in testa alla classifica
Risultati del 2 ottobre in Europa League.
L'Europa League è proseguita giovedì 2 ottobre con la seconda giornata. I risultati confermano i pronostici secondo cui l'Aston Villa è il rivale da abbinare quest'anno, con Braga, Lione, Lille e Porto che hanno conquistato i primi sei punti.
Questi i risultati della seconda giornata di Europa League. La competizione riprenderà il 23 ottobre: mancano ancora sei partite alla fase di campionato, che durerà fino a gennaio 2026.
Risultati Europa League del 2 ottobre
- Panathinaikos 1 - Vai avanti Aquile 2
- Roma 0 - 1 LOSC
- FCSB 0 - 2 Ragazzi
- Ludogorets 0 - 2 Real Betis
- Viktoria Plzen 3 - 0 Malmö
- Fenerbahçe 2 - 1 Nizza
- Bologna 1 - 1 SC Friburgo
- Brann 1 - 0 Utrecht
- Celtic 0 - 2 Braga
- Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland
- Lione 2 - 0 RB Salisburgo
- Genk 0 - 1 Ferencváros
- Maccabi Tel-Aviv 1 - 3 Dinamo Zagabria
- SK Sturm Graz 2 - 1 Rangers
- Celta Vigo 3 - 1 PAOK
- Porto 2 - 1 Crvena zvezda
- Feyenoord 0 - 2 Aston Villa
- Basilea 2 - 0 VfB Stoccarda
Questi risultati lasciano la Dinamo Zagabria come leader unico con 6 punti e 4 di differenza reti. Il Midtjylland dalla Danimarca è secondo dopo aver sconfitto il Nottingham Forest. Aston Villa, Braga, Lione, LOSC e Porto hanno tutti sei punti.
Nel frattempo, Nizza, Rangers, Utrecht, Geyenoord, Salzbrug e Malmö sono in fondo alla classifica con zero punti.
Chi pensi vincerà l'Europa League 2025/26?