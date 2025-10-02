Gamereactor

Risultati della 2ª giornata di UEFA Europa League e squadre in testa alla classifica

Risultati del 2 ottobre in Europa League.

L'Europa League è proseguita giovedì 2 ottobre con la seconda giornata. I risultati confermano i pronostici secondo cui l'Aston Villa è il rivale da abbinare quest'anno, con Braga, Lione, Lille e Porto che hanno conquistato i primi sei punti.

Questi i risultati della seconda giornata di Europa League. La competizione riprenderà il 23 ottobre: mancano ancora sei partite alla fase di campionato, che durerà fino a gennaio 2026.

Risultati Europa League del 2 ottobre


  • Panathinaikos 1 - Vai avanti Aquile 2

  • Roma 0 - 1 LOSC

  • FCSB 0 - 2 Ragazzi

  • Ludogorets 0 - 2 Real Betis

  • Viktoria Plzen 3 - 0 Malmö

  • Fenerbahçe 2 - 1 Nizza

  • Bologna 1 - 1 SC Friburgo

  • Brann 1 - 0 Utrecht

  • Celtic 0 - 2 Braga

  • Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland

  • Lione 2 - 0 RB Salisburgo

  • Genk 0 - 1 Ferencváros

  • Maccabi Tel-Aviv 1 - 3 Dinamo Zagabria

  • SK Sturm Graz 2 - 1 Rangers

  • Celta Vigo 3 - 1 PAOK

  • Porto 2 - 1 Crvena zvezda

  • Feyenoord 0 - 2 Aston Villa

  • Basilea 2 - 0 VfB Stoccarda

Questi risultati lasciano la Dinamo Zagabria come leader unico con 6 punti e 4 di differenza reti. Il Midtjylland dalla Danimarca è secondo dopo aver sconfitto il Nottingham Forest. Aston Villa, Braga, Lione, LOSC e Porto hanno tutti sei punti.

Nel frattempo, Nizza, Rangers, Utrecht, Geyenoord, Salzbrug e Malmö sono in fondo alla classifica con zero punti.

Chi pensi vincerà l'Europa League 2025/26?

UEFA Europa League

