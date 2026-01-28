Gamereactor

Risultati della 8ª giornata di Champions League e chi è stato eliminato

Questi sono i risultati di ogni partita di Champions League giocata contemporaneamente.

HQ

La fase di campionato della fase di Champions League - campionato è terminata, con la tabella finale che mostra le otto squadre che accedono agli ottavi di finale, quelle nei play-off e quelle eliminate. Poiché i risultati di una partita potevano influenzare altre, tutte le partite si giocavano contemporaneamente, quindi era difficile tenere traccia di ogni risultato, specialmente con gol nel finale e cambi di classifica.

Se li hai persi, ecco i risultati delle partite di Champions League di giovedì 28 febbraio:


  • Ajax 1-2 Olympiacos

  • Arsenal 3-2 Kairat Almaty

  • Athletic Club 2-3 Sporting CP

  • Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt

  • Barcellona 4-1 Copenaghen

  • Benfica 4-2 Real Madrid

  • Club Brugge 3-0 Marsiglia

  • Tottenham Hotspur 2-0 Eintracht Francoforte

  • Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

  • Liverpool 6-0 Qarabağ

  • Manchester City 2-0 Galatasaray

  • Monaco 0-0 Juventus

  • Napoli 2-3 Chelsea

  • Pafos 4-1 Slavia Praga

  • Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

  • PSV Eindhoven 1-2 Bayern Monaco

  • Union SG 1-0 Atalanta

Squadre eliminate: Marsiglia, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenaghen, Ajax, Eintracht Francoforte, Slavia Praha, Villarreal, Kairat

I risultati hanno anche portato Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta a entrare nei play-off, mentre il Benfica si è guadagnato un posto nei play-off dopo aver travolto il Real Madrid.

