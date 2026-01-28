Risultati della 8ª giornata di Champions League e chi è stato eliminato
Questi sono i risultati di ogni partita di Champions League giocata contemporaneamente.
La fase di campionato della fase di Champions League - campionato è terminata, con la tabella finale che mostra le otto squadre che accedono agli ottavi di finale, quelle nei play-off e quelle eliminate. Poiché i risultati di una partita potevano influenzare altre, tutte le partite si giocavano contemporaneamente, quindi era difficile tenere traccia di ogni risultato, specialmente con gol nel finale e cambi di classifica.
Se li hai persi, ecco i risultati delle partite di Champions League di giovedì 28 febbraio:
- Ajax 1-2 Olympiacos
- Arsenal 3-2 Kairat Almaty
- Athletic Club 2-3 Sporting CP
- Atlético Madrid 1-2 Bodø/Glimt
- Barcellona 4-1 Copenaghen
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Club Brugge 3-0 Marsiglia
- Tottenham Hotspur 2-0 Eintracht Francoforte
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Liverpool 6-0 Qarabağ
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Monaco 0-0 Juventus
- Napoli 2-3 Chelsea
- Pafos 4-1 Slavia Praga
- Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
- PSV Eindhoven 1-2 Bayern Monaco
- Union SG 1-0 Atalanta
Squadre eliminate: Marsiglia, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenaghen, Ajax, Eintracht Francoforte, Slavia Praha, Villarreal, Kairat
I risultati hanno anche portato Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta a entrare nei play-off, mentre il Benfica si è guadagnato un posto nei play-off dopo aver travolto il Real Madrid.