Risultati della Champions League dalla settima giornata: il più equilibrato possibile!
Se ti sei perso l'azione di martedì e mercoledì, questi sono i risultati delle partite.
La UEFA Champions League ha chiuso la penultima giornata, con grandi vittorie, alcune sconfitte sorprendenti e una classifica molto serrata, con una squadra da 21 punti (7 vittorie), una squadra da 18 punti, due da 15... e sei squadre con 13 punti, il che promette una conclusione entusiasmante la prossima settimana per determinare chi andrà agli ottavi di finale, chi andrà ai play-off... e chi viene eliminato.
Finora, l'unica squadra che sa con certezza che finirà tra le prime 8 (probabilmente tra le prime 1) è l'Arsenal.
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Parigi, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham sanno con certezza che finiranno tra i primi 24, mentre Kairat Almaty e Villarreal sono le uniche squadre eliminate a questo punto.
Questi sono i risultati di tutte le partite giocate questa settimana
Martedì 20 gennaio 2025
- Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
- Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
- Copenaghen 1-1 Napoli
- Inter 1-3 Arsenal
- Olympiacos 2-0 Leverkusen
- Real Madrid 6-1 Monaco
- Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
- Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax
Mercoledì 21 gennaio 2025
- Galatasaray 1-1Atlético de Madrid
- Qarabağ 3-2 Francoforte
- Atalanta 2-3 Athletic Club
- Chelsea 1-0 Pafos
- Bayern Monaco 2-0 Union Saint-Gilloise
- Juventus 2-0 Benfica
- Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
- Marsiglia 0-3 Liverpool
- Slavia Praha 2-4 Barcellona
Classifica della Champions League al 21 gennaio:
- Arsenal - 21 punti
- Real Madrid - 15 punti
- Bayern Monaco - 15 punti
- Tottenham Hotspur - 14 punti
- Paris Saint-Germain - 13 punti
- CP sportivo - 13 punti
- Manchester City - 13 punti
- Atalanta - 13 punti
- Inter Milano - 12 punti
- Atletico Madrid - 12 punti
- Liverpool - 12 punti
- Borussia Dortmund - 11 punti
- Newcastle United - 10 punti
- Chelsea - 10 punti
- Barcellona - 10 punti
- Marsiglia - 9 punti
- Juventus - 9 punti
- Galatasaray - 9 punti
- Bayer Leverkusen - 9 punti
- AS Monaco - 9 punti
- PSV Eindhoven - 8 punti
- Olympiacos - 8 punti
- Napoli - 8 punti
- Copenaghen - 8 punti
- Qarabag - 7 punti
- Club Brugge - 7 punti
- Bodø/Glimt - 6 punti
- Benfica - 6 punti
- Pafos FC - 6 punti
- Union Saint-Gilloise - 6 punti
- Ajax - 6 punti
- Athletic Bilbao - 5 punti
- Eintracht Francoforte - 4 punti
- Slavia Praga - 3 punti
- Villarreal - 1 punto
- Kairat Almaty - 1 punto
La Champions League riprende la prossima settimana, il 28 gennaio, alle 21:00 CET, 20:00 GMT, per l'ultima giornata della fase di campionato, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Sei entusiasta per la Champions League 2025/26?