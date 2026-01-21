Gamereactor

Risultati della Champions League dalla settima giornata: il più equilibrato possibile!

Se ti sei perso l'azione di martedì e mercoledì, questi sono i risultati delle partite.

La UEFA Champions League ha chiuso la penultima giornata, con grandi vittorie, alcune sconfitte sorprendenti e una classifica molto serrata, con una squadra da 21 punti (7 vittorie), una squadra da 18 punti, due da 15... e sei squadre con 13 punti, il che promette una conclusione entusiasmante la prossima settimana per determinare chi andrà agli ottavi di finale, chi andrà ai play-off... e chi viene eliminato.

Finora, l'unica squadra che sa con certezza che finirà tra le prime 8 (probabilmente tra le prime 1) è l'Arsenal.
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Parigi, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham sanno con certezza che finiranno tra i primi 24, mentre Kairat Almaty e Villarreal sono le uniche squadre eliminate a questo punto.

Questi sono i risultati di tutte le partite giocate questa settimana

Martedì 20 gennaio 2025



  • Kairat Almaty 1-4 Club Brugge

  • Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

  • Copenaghen 1-1 Napoli

  • Inter 1-3 Arsenal

  • Olympiacos 2-0 Leverkusen

  • Real Madrid 6-1 Monaco

  • Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain

  • Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

  • Villarreal 1-2 Ajax

Mercoledì 21 gennaio 2025



  • Galatasaray 1-1Atlético de Madrid

  • Qarabağ 3-2 Francoforte

  • Atalanta 2-3 Athletic Club

  • Chelsea 1-0 Pafos

  • Bayern Monaco 2-0 Union Saint-Gilloise

  • Juventus 2-0 Benfica

  • Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven

  • Marsiglia 0-3 Liverpool

  • Slavia Praha 2-4 Barcellona

Classifica della Champions League al 21 gennaio:


  1. Arsenal - 21 punti

  2. Real Madrid - 15 punti

  3. Bayern Monaco - 15 punti

  4. Tottenham Hotspur - 14 punti

  5. Paris Saint-Germain - 13 punti

  6. CP sportivo - 13 punti

  7. Manchester City - 13 punti

  8. Atalanta - 13 punti

  9. Inter Milano - 12 punti

  10. Atletico Madrid - 12 punti

  11. Liverpool - 12 punti

  12. Borussia Dortmund - 11 punti

  13. Newcastle United - 10 punti

  14. Chelsea - 10 punti

  15. Barcellona - 10 punti

  16. Marsiglia - 9 punti

  17. Juventus - 9 punti

  18. Galatasaray - 9 punti

  19. Bayer Leverkusen - 9 punti

  20. AS Monaco - 9 punti

  21. PSV Eindhoven - 8 punti

  22. Olympiacos - 8 punti

  23. Napoli - 8 punti

  24. Copenaghen - 8 punti

  25. Qarabag - 7 punti

  26. Club Brugge - 7 punti

  27. Bodø/Glimt - 6 punti

  28. Benfica - 6 punti

  29. Pafos FC - 6 punti

  30. Union Saint-Gilloise - 6 punti

  31. Ajax - 6 punti

  32. Athletic Bilbao - 5 punti

  33. Eintracht Francoforte - 4 punti

  34. Slavia Praga - 3 punti

  35. Villarreal - 1 punto

  36. Kairat Almaty - 1 punto

La Champions League riprende la prossima settimana, il 28 gennaio, alle 21:00 CET, 20:00 GMT, per l'ultima giornata della fase di campionato, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Sei entusiasta per la Champions League 2025/26?

