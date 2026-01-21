Risultati della Champions League dalla settima giornata: il più equilibrato possibile!

HQ

La UEFA Champions League ha chiuso la penultima giornata, con grandi vittorie, alcune sconfitte sorprendenti e una classifica molto serrata, con una squadra da 21 punti (7 vittorie), una squadra da 18 punti, due da 15... e sei squadre con 13 punti, il che promette una conclusione entusiasmante la prossima settimana per determinare chi andrà agli ottavi di finale, chi andrà ai play-off... e chi viene eliminato.

Finora, l'unica squadra che sa con certezza che finirà tra le prime 8 (probabilmente tra le prime 1) è l'Arsenal.

Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Parigi, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham sanno con certezza che finiranno tra i primi 24, mentre Kairat Almaty e Villarreal sono le uniche squadre eliminate a questo punto.

Questi sono i risultati di tutte le partite giocate questa settimana

Martedì 20 gennaio 2025



Kairat Almaty 1-4 Club Brugge



Bodø/Glimt 3-1 Manchester City



Copenaghen 1-1 Napoli



Inter 1-3 Arsenal



Olympiacos 2-0 Leverkusen



Real Madrid 6-1 Monaco



Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain



Tottenham 2-0 Borussia Dortmund



Villarreal 1-2 Ajax



Mercoledì 21 gennaio 2025



Galatasaray 1-1Atlético de Madrid



Qarabağ 3-2 Francoforte



Atalanta 2-3 Athletic Club



Chelsea 1-0 Pafos



Bayern Monaco 2-0 Union Saint-Gilloise



Juventus 2-0 Benfica



Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven



Marsiglia 0-3 Liverpool



Slavia Praha 2-4 Barcellona



Classifica della Champions League al 21 gennaio:



Arsenal - 21 punti

Real Madrid - 15 punti

Bayern Monaco - 15 punti

Tottenham Hotspur - 14 punti

Paris Saint-Germain - 13 punti

CP sportivo - 13 punti

Manchester City - 13 punti

Atalanta - 13 punti

Inter Milano - 12 punti

Atletico Madrid - 12 punti

Liverpool - 12 punti

Borussia Dortmund - 11 punti

Newcastle United - 10 punti

Chelsea - 10 punti

Barcellona - 10 punti

Marsiglia - 9 punti

Juventus - 9 punti

Galatasaray - 9 punti

Bayer Leverkusen - 9 punti

AS Monaco - 9 punti

PSV Eindhoven - 8 punti

Olympiacos - 8 punti

Napoli - 8 punti

Copenaghen - 8 punti

Qarabag - 7 punti

Club Brugge - 7 punti

Bodø/Glimt - 6 punti

Benfica - 6 punti

Pafos FC - 6 punti

Union Saint-Gilloise - 6 punti

Ajax - 6 punti

Athletic Bilbao - 5 punti

Eintracht Francoforte - 4 punti

Slavia Praga - 3 punti

Villarreal - 1 punto

Kairat Almaty - 1 punto



La Champions League riprende la prossima settimana, il 28 gennaio, alle 21:00 CET, 20:00 GMT, per l'ultima giornata della fase di campionato, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Sei entusiasta per la Champions League 2025/26?