Risultati della classifica generale La Vuelta 2025: Vingegaard vince il "Tour più strano di sempre"

Jonas Vingegaard è stato dichiarato campione de La Vuelta a España 2025, una corsa che sarà ricordata per sempre dalle proteste pro-Palestina che si sono svolte in quasi tutte le tappe, contro il team Israel-Premier Tech, che hanno finito per annullare la tappa finale quando migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Madrid.

Ad ogni corridore è stato assegnato lo stesso tempo per la Classifica Generale, che per fortuna era già stata decisa dal giorno precedente, una salita a La Bola del Mundo sulle montagne di Madrid dove il corridore danese ha ottenuto la sua terza vittoria di tappa e ha allungato la distanza con il corridore portoghese Joao Almeida dell'UAE Team Emirates XRG a un minuto e 16 secondi definitivi.

Il britannico Tom Pidcock del Q36.5 Pro Cycling Team ha conquistato il suo primo podio di sempre, 3 minuti e 11 secondi dietro Vingegaard. L'australiano Jay Hindley della Red Bull Borda-Hansgrohe non ha avuto alcuna possibilità di sprint finale e ha concluso a 30 secondi da Pidcock, mentre quinto è stato l'americano Matthew Riccitello, miglior piazzamento del controverso team Israel-Premier Tech.

A causa delle proteste, i motociclisti sono stati rapidamente portati nelle loro auto e non si è tenuta alcuna cerimonia di premiazione tradizionale. È stato realizzato un podio improvvisato con frigoriferi.

Jonas Vingegaard ha detto in un'intervista che è stata la gara più strana della sua vita, ma era solidale con i manifestanti. "Le persone lo fanno per un motivo. È terribile quello che sta succedendo. Penso che forse coloro che protestano vogliono una voce, quindi forse i media dovrebbero dargliela. Forse è per questo che lo stanno facendo", ha detto a Sport TV2.

La Vuelta a España 2025: Classifica Generale top ten